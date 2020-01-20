В Якутии стая собак напала на ребенка

Следственные органы Республики Саха (Якутия) начали доследственную проверку по сообщению о нападении на ребенка стаи безнадзорных собак в городе Ленске.

Как сообщает республиканское СУ СК России, проверку проводят сотрудники следственного отдела по Ленскому району. 20 января в этот отдел поступило сообщение о нападении стаи бродячих собак на школьника.

По предварительным данным, пострадал восьмилетний мальчик. Собаки напали на него по пути домой из школы, ребенок возвращался после уроков по улице Ленских Событий. В стае было 12-15 животных.

Школьника спас водитель проезжавшей мимо машины. Он разогнал собак, которые разбежались по близлежащим дворам, а пострадавшего доставил в больницу.

"В медучреждении ребенка подвергли оперативному лечению, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая. - Медики констатировали у него множественные укусы рук, ног и лица. В настоящее время мальчик находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии".

Доследственная проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". В частности, следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц администрации Ленска, отвечающих за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.