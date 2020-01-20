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20.01.2020 10:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Магадане выберут юных актеров для фильма о прославленной лыжнице

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Магадане проходит кастинг на роли в фильме о многократной чемпионке мира и Олимпийских игр по лыжным гонкам, а ныне президенте Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, которая родилась и выросла в этом городе. Как сообщили в правительстве Магаданской области, в отборе уже поучаствовали почти 70 детей. В планах - еще один просмотр.

Фото: Предоставлено пресс-службой марафона якутского кино
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Задача прибывшего в Магадан кастинг-менеджера компании "Эго-Продакшн" и киностудии "Ритм" Алексея Таргашина - найти мальчика 10-12 лет и двух девочек 8-15 лет, умеющих хорошо кататься на лыжах и играть в хоккей. Ребята также должны свободно чувствовать себя перед камерой и соответствовать определенным типажам. Им предстоит сыграть небольшие, но интересные роли друзей и знакомых Елены Вяльбе в детстве.

По словам Алексея Таргашина, некоторых из прошедших отбор кандидатов он уже готов рекомендовать генеральному продюсеру, кастинг-директору и режиссеру фильма под рабочим названием "Белый снег".

В Магадане пройдут съемки массовых сцен, в которых смогут принять участие около 40 местных детей. Предварительно с ними поработает педагог по театральному искусству, которая специально приедет из Москвы.

Актеры на роль главной героини в детстве и взрослом возрасте уже определены, но их имена пока держат в секрете.

Документально-художественная лента расскажет о детстве и юности Елены Вяльбе и ее громких победах. Одну из частей картины посвятят участию спортсменки в чемпионате мира по лыжным гонкам в норвежском городе Тронхейме в 1997 году, когда она победила во всех пяти гонках и стала 14-кратной чемпионкой.

Режиссер картины - Николай Хомерики - известен своими фильмами "Селфи" с Константином Хабенским, "Ледокол" с Петром Федоровым, сериалом "Тайны города Эн". Сама Елена Вяльбе консультирует создателей новой ленты.

Снимать фильм будут на территории России, в Норвегии и Эстонии. В Магадане съемочная группа поработает с 27 февраля по 4 марта.

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