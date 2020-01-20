Число погибших в отеле в Перми выросло до пяти человек

Количество погибших в отеле в Перми увеличилось до пяти человек, сообщили в администрации Перми.

По факту гибели людей СК РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. Проверку также начала прокуратура.

Ранее сообщалось, что при прорыве трубы в отеле "Карамель" погибли четыре человека при прорыве трубы отопления, еще трое получили ожоги.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и следователи. Из подвала пятиэтажки, где находится отель "Карамель", до сих пор идет пар, пожарные откачивают кипяток.

Гостиница, где произошла трагедия, находится в Индустриальном районе Перми, на улице Советской Армии. Дом старый, построен в 60-х годах прошлого века.