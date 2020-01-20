Бывший директор управляющей компании "Профи-Дом", в доме которой сегодня ночью в результате аварии от термических ожогов скончалось пять человек, был ранее осужден на пять лет за растрату.

По данным прокуратуры Пермского края, руководитель с октября 2014 года по август 2015 года похитил порядка миллиона рублей из средств управляющей компании.

Напомним, сегодня ночью в пермском хостеле "Карамель", находящемся в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома, произошел прорыв магистральной трубы отопления. От термических ожогов погибло пять человек, есть и пострадавшие.

Среди них - сотрудники МЧС, принимавшие участие в спасательной операции - три человека госпитализированы в ожоговый центр, еще трое от госпитализации отказались.

По факту гибели людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. Проверку также начала и прокуратура Пермского края.

Расследование уголовного дела о ЧП в пермском хостеле передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Такое решение принял председатель ведомства Александр Бастрыкин.