Грачи не улетели: В Казани наблюдается аномальное поведение птиц

В Казани из-за аномальной оттепели птицы перепутали зиму с весной

Завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов пояснил, как небывалая оттепель повлияла на поведение птиц.

По словам ученого, уже слышно пение большой синицы, хотя обычно это явление наблюдается лишь в конце февраля.

Воркуют голуби, а самцы уток красуются ярким оперением, что говорит о начале брачных игр. Раньше срока начали вить гнезда галки.

"В районе улицы Татарстан я наблюдал колонию грачей, которые осуществляли разведку, осматривались. Скорее всего, птица не улетела в теплые края", - сообщил он.

А вот снегири и свиристели из-за погодной аномалии, напротив, не прилетали в Казани.