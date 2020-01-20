На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина

Марина Рузавина, солистка и педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" скончалась в Пензе 17 января - через день после того, как отпраздновала свое 26-летие.
Причиной смерти девушки стал оторвавшийся тромб.
"Ночью не стало нашего солнышка. Нет слов передать ШОК!! СКОРБИМ всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!!! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная!!!", - написал в своем Instagram художественный руководитель Пензенского драматического театра, заслуженный артист России Сергей Казаков.
Рузавину похоронили 18 января.
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О,Боже😢😢😢😢😢Марина!!! Да как же так😢😢😢😢😢 Сегодня ночью не стало нашего солнышка..😭😭😭Вчера Мариночке Рузавиной (солистке и преподавателю театра эстрады Провинция) исполнилось 26!!! Нет слов передать ШОК!! СКОРБИМ всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!!! Красивая,умная,талантливая,бесконечно добрая и позитивная!!!ЛЮБИМ и СКОРБИМ ВСЕМ СЕРДЦЕМ!!!....Прощание с погасшей звездочкой 18 января 11.00 .Согласие.