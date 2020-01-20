На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина

Марина Рузавина, солистка и педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" скончалась в Пензе 17 января - через день после того, как отпраздновала свое 26-летие.

Причиной смерти девушки стал оторвавшийся тромб.

"Ночью не стало нашего солнышка. Нет слов передать ШОК!! СКОРБИМ всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!!! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная!!!", - написал в своем Instagram художественный руководитель Пензенского драматического театра, заслуженный артист России Сергей Казаков.

Рузавину похоронили 18 января.