Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.01.2020,  
12:43
Текст:  Олег Корякин

Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ

Американские СМИ оценили межконтинентальный беспилотный бомбардировщик, который намерены создать в России.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Издание Millitary Watch заинтересовалось проектом российского дозвукового стратегического беспилотного бомбардировщика. Информацию о нем недавно озвучил командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылашев.

Самолет намерены ввести в строй параллельно с Ту-160М2 и ПАК ДА.

Он станет достаточно универсальным для того чтобы "решать все задачи, с которыми сталкивается дальняя авиация".

Скорее всего, в конструкцию самолета ляжет схема "летающая крыло". При этом он будет способен интегрировать технологии стелс-бомбардировщика ПАК ДА.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Гроздья ракет: в США оценили модернизированный Ту-95МСМ

"Этот самолет может стать первым в мире беспилотным стратегическим бомбардировщиком",  - отмечает автор. - "Хотя будущий американский бомбардировщик B-21 в будущем, возможно, также будет способен действовать без пилотов".

Интригой для журналиста остается, чем вооружат бомбардировщик.

"Будет ли его роль чисто стратегической, или, как и недавно созданный Ту-22М3М, он предназначен для тактических ударов и корабельной охоты?", - задается вопросом автор.

Также он отмечает, что неясно, насколько этот беспилотный бомбардировщик будет похож на ПАК ДА, и будет ли он пилотироваться дистанционно или больше полагаться на искусственный интеллект.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: YouTube
Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США 19.01.2020
Ракету-носитель для гиперзвуковых планеров создадут в США 16.01.2020
В США продемонстрировали летающую мишень пятого поколения 15.01.2020
ВКС России
Фото: Wikimedia.org
Город мертвых: 75 лет назад советские войска вошли в Лодзинское гетто 19.01.2020
Юбилей "Фехтовальщика": как Су-24 посрамил авианосец ВМС США 17.01.2020
Вертолеты Ми-35М отработали встречный воздушный бой 16.01.2020
бомбардировщики
Бомбардировщики B-52 остались без атомных бомб 15.01.2020
Гроздья ракет: в США оценили модернизированный Ту-95МСМ 05.01.2020