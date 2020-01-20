Саранская IT-компания создала первую российскую систему process mining

Саранская IT-компания отчиталась о релизе первой российской системы класса process mining Proceset. На сегодня это единственная команда в стране, которая предложила альтернативу зарубежным разработкам в этой сфере.

- Изначально мы были сфокусированы на создании системы мониторинга рабочего времени CrocoTime. Этот коммерчески успешный продукт затем позволил плавно перейти к теме process mining, - рассказал генеральный директор компании "Инфомаксимум" Александр Бочкин. - Во многом помогли действующие клиенты: общение с ними привело к пониманию, что существующих на IT-рынке решений современному бизнесу недостаточно.

В 2014-м, когда экономисты заговорили о кризисе, отечественные компании искали способы сокращения расходов и повышения эффективности за счет выявления резервов времени. Организации учились оценивать роль отвлекающих факторов, которые негативно сказываются на общих показателях, а также влияние графика и загруженности на эффективность сотрудников. Тогда тема тайм-менеджмента была как никогда актуальна. После того как бизнес адаптировался к новым условиям, встал вопрос поиска ошибок на уровне реализации внутренних процессов. Иными словами, управленцам стало интересно - почему описанные на бумаге процессы в реальности не работают или работают откровенно плохо.

- Система класса process mining Proceset способна помочь решить ряд очень важных задач - особенно крупным компаниям с большим штатом и сотнями сквозных бизнес-процессов. Воссоздав эти процессы, можно сравнить их с теоретическими (регламентированными) моделями и найти отклонения, коих может быть великое множество, - поясняет Александр Бочкин. - К примеру, дополнительные операции, выполнение которых не было предусмотрено регламентом, отклонения, которые допускают пропуск обязательных шагов процесса и повторение операций в рамках процесса. То есть наша система не только показывает работу компании изнутри, но и помогает управлять стратегически важными направлениями.

По словам собеседника, разработчики внимательно изучили рынок российского ПО прежде чем браться за смелый проект. Александр смог убедил команду, что тема "выстрелит" - и оказался прав. На этапе разработки были проведены первые тестовые внедрения, команда получила положительную обратную связь.

В 2019 году созданная в Саранске система класса process mining Proceset вошла в реестр отечественного ПО.