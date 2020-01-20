СМИ: Хоккеист "Нефтехимика" устроил ДТП и скрылся с места аварии

Капитан клуба КХЛ "Нефтехимик" Степан Захарчук, предположительно, стал виновником ДТП, произошедшего ранее в Нижнекамске.

По данным издания "БИЗНЕС Online", внедорожник Toyota Land Cruiser совершил столкновение с Hyundai Solaris, далее врезался в светофор и знак "Пешеходный переход", после чего скрылся с места ДТП, проехав по газону через разделительную полосу.

У одного из участников движения этот инцидент попал в объектив видеорегистратора. По данным издания, позже автомобиль, принадлежащий 33-летнему Захарчуку, был обнаружен и отправлен на штрафстоянку.

"Нефтехимик" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором говорится, что в клубе изучают "вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды". "После получения уточняющей информации, она будет сообщена дополнительно", - следует из сообщения.

Сам хоккеист, который в текущем сезоне КХЛ провел 41 игру и набрал 12 очков (4 шайб + 8 передач), пока никак не комментирует произошедшее.