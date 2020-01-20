Суды из-за трубопровода под пермским хостелом начались в 2015 году

Труба, из-за которой произошла трагедия в хостеле "Карамель", была проложена еще в 1962 году.

В 2015 году трубопровод стал предметом судебных разбирательств между Пермской сетевой компанией и управляющей компании "Профи-Дом", которая управляет частью жилфонда в Индустриальном районе Перми.

Пять лет назад Анатолий Щербаков, владелец мини-гостиницы "Карамель", обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к Пермской сетевой компании о возмещении убытков в связи с затоплением в принадлежащем ему помещении. Третьей стороной в споре выступила управляющая компания жилого дома по улице Советской Армии, 21, в котором находится гостиница.

Экспертиза подтвердила, что аварийная утечка из тепловых сетей произошла по вине ответчика. Суд признал совместную вину ПСК, выразившуюся в ненадлежащем содержании тепловых сетей, и УК "Профи-Дом", которая не провела герметизацию ввода и фундамента.

Компаниям было предписано возместить убытки в размере 383 тысячи рублей. Ровно через год ситуация повторилась: 2 февраля 2016 года произошло затопление в подвале дома №21, ущерб был оценен в 779 тысяч рублей.

Владельцы гостиницы вновь подали в суд на Пермскую сетевую компанию (и выиграли его с удовлетворением иска в размере 390 тысяч рублей). ПСК признала, что авария действительно была, однако вину свою отрицала: по словам ответчика, затопление помещения истца произошло по вине управляющей компании "Профи-Дом", якобы последняя не выполнила герметизацию трубопровода при вводе его в дом.

Тем не менее, выяснилось, что выполнение этих работ было возложено именно на Пермскую сетевую компанию в предписании от 13 марта 2012 года, которое исполнено не было.

Итог: два года подряд в феврале 2015 и 2016 - с точностью практически до дня - подвальные помещения, принадлежащие владельцам "Карамели", были затоплены.

Напомним, в ночь на 20 января 2020 года в результате прорыва на магистральном водоводе кипяток заполнил помещение гостиницы "Карамель". Пять человек, в том числе ребенок, погибли, шестеро получили травмы.