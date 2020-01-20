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20.01.2020 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье поезд насмерть сбил пенсионерку

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

В Пермском крае пассажирский поезд сообщением Челябинск - Санкт-Петербург насмерть сбил 72-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В Пермском крае поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 19 января вдоль железнодорожных путей неподалеку от станции Бахаревка. Женщина двигалась близко к рельсам, и машинисту приближающегося поезда не удалось избежать наезда, хотя тот и подавал предупредительные сигналы. Пенсионерка их не слышала и попала под колеса поезда. Из-за полученных множественных травм она скончалась на месте.

По данному факту сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. На данный момент проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, а также родственники погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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