В Прикамье поезд насмерть сбил пенсионерку

В Пермском крае пассажирский поезд сообщением Челябинск - Санкт-Петербург насмерть сбил 72-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 19 января вдоль железнодорожных путей неподалеку от станции Бахаревка. Женщина двигалась близко к рельсам, и машинисту приближающегося поезда не удалось избежать наезда, хотя тот и подавал предупредительные сигналы. Пенсионерка их не слышала и попала под колеса поезда. Из-за полученных множественных травм она скончалась на месте.

По данному факту сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. На данный момент проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, а также родственники погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.