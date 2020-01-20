Новости

Дима Билан перенес полуторачасовую операцию 15:20
Земан назвал Путина сильным политиком 15:09
В Карелии три рыбака утонули в Онежском озере 15:06
Эксперты назвали сто лучших фильмов XXI века 15:05
УАЗ рассказал, сколько будет стоить новая версия "Патриота" 15:05
В Ульяновске женщина зарезала свою мать 15:02
СФ рассмотрит представление о назначении Краснова генпрокурором 22 января 15:01
Какие опасности принесет ранняя и теплая весна 15:00
В Волжском семерых студентов осудили за покушение на сбыт наркотиков 14:57
В Китае найдена 4200-летняя колея, оставленная транспортным средством 14:57
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею 14:57
Зариф: Тегеран больше не намерен сокращать свои обязательства по СВПД 14:54
В Татарстане младенец получил смертельные ожоги от батареи 14:44
Путин посетит Израиль и Палестину за одну поездку 14:39
В Млечном Пути обнаружен газ, меняющий представление о космосе 14:37
Гильдия киноактеров США раздала награды 14:32
В Петербурге похищена партия чая стоимостью 3,3 млн рублей 14:29
Путин рассказал участникам Совбеза о визите в Берлин 14:24
Макгрегор заработал два миллиона долларов за каждую секунду боя с Серроне 14:24
Несырьевой экспорт составил 138 млрд долларов за 11 месяцев 2019 года 14:22
Прокуратура проверит факт смерти нижегородца, высаженного из автобуса 14:20
В Якутии стая собак напала на ребенка 14:15
Автоэксперт оценил правила продажи "красивых" номеров 14:10
Российские фильмы вновь лидируют в отечественном прокате 14:07
В Самарской области угнали машину с ребенком 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске женщина зарезала свою мать

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

В суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением об убийстве 32-летней жительницей Ульяновска собственной матери, сообщает следственное управление СК России по Ульяновской области.

Нижегородец убил нечестного продавца автомобиля

Все случилось вечером 12 ноября прошлого года в квартире одной из многоэтажек на улице Горького, в которой проживали обвиняемая и ее жертва. Обе женщины "не просыхали" уже несколько дней, одно застолье с распитием спиртного плавно перетекало в следующее.

На этот раз собутыльницы поссорились. Рассвирепевшая дочь схватила нож и не менее трех раз вонзила его в живот своей матери. От несовместимых с жизнью ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В СУ СК по Ульяновской области пояснили, что обвиняемая пыталась скрыться, но была задержана, а позже заключена под стражу.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

Главное сегодня

В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СФ рассмотрит представление о назначении Краснова генпрокурором 22 января
В Госдуме назвали дату начала выдачи материнского капитала
В Перми ввели режим ЧС из-за аварии в отеле
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов