В Ульяновске женщина зарезала свою мать

В суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением об убийстве 32-летней жительницей Ульяновска собственной матери, сообщает следственное управление СК России по Ульяновской области.

Все случилось вечером 12 ноября прошлого года в квартире одной из многоэтажек на улице Горького, в которой проживали обвиняемая и ее жертва. Обе женщины "не просыхали" уже несколько дней, одно застолье с распитием спиртного плавно перетекало в следующее.

На этот раз собутыльницы поссорились. Рассвирепевшая дочь схватила нож и не менее трех раз вонзила его в живот своей матери. От несовместимых с жизнью ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В СУ СК по Ульяновской области пояснили, что обвиняемая пыталась скрыться, но была задержана, а позже заключена под стражу.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.