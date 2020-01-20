Жители 5 регионов прошли обучение по персональным цифровым сертификатам

В 2019 году в рамках пилотного проекта жители Татарстана, Башкортостана, Якутии, Ростовской и Тульской областей получили по одной тысяче персональных цифровых сертификатов.

В 2020 году в проекте смогут принять участие жители других регионов страны. В целом, в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" бесплатное обучение цифровым специальностям пройдут 33 тысячи человек.

В 2019 году заявки на обучение можно было подать на программы дополнительного профессионального образования по 22 направлениям цифровой экономики. В каталоге курсов оператора проекта - "Университета 2035" уже сейчас доступно более 100 образовательных программ от 33 образовательных организаций, среди которых - государственные и коммерческие вузы, колледжи и платформы онлайн-образования. Этот перечень постоянно расширяется по мере присоединения к проекту новых участников.

Обучение новым цифровым навыкам востребовано на всех этапах карьерного развития: более 42% посетителей сайта цифровыйсертификат.рф (с его помощью можно подать заявку на обучение) в возрасте от 25 до 34 лет, 25% - от 35 до 44 лет. Доля молодых участников (до 25 лет) и старшего поколения (свыше 55 лет) не превышает 15% в каждой из категорий.

Согласно опросу, возможность получения новых знаний и навыков мотивировало к обучению 88% участников. 40% респондентов заинтересованы в профессиональном нетворкинге и готовы уже в рамках обучения включиться в новый проект. Для каждого третьего участника важно подтвердить свою квалификацию официальным документом.

"Персональные цифровые сертификаты - новый импульс к развитию системы непрерывного кадрового развития в условиях цифровой экономики, - говорит координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Национальной программы "Цифровая экономика РФ" Олег Подольский. - Важно, чтобы результаты обучения были востребованы у работодателей регионов и полезны самим обучающимся".

Наиболее популярными направлениями обучения в 2019 году стали "Программирование и создание ИТ-продуктов" (23% от общего числа заявок), "Цифровой маркетинг и медиа" (15% заявок). Третье место по популярности у программ "Большие данные" и "Кибербезопасность и защита данных" - по 10% от общего количества заявок соответственно.