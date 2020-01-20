Новости

Audi привезла в Россию эксклюзивный Q5 20:58
Врач рассказал, сколько нужно пить воды для здоровья организма 20:24
В Польше в 3D воссоздали гробницу "таинственного князя" 20:16
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе 20:10
Глава правительства Михаил Мишустин поблагодарил налоговиков за работу 20:07
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми 19:47
Путин поручил улучшить интеграцию мигрантов 19:40
На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина 19:19
Поправки в Конституцию не позволят затягивать назначение кабмина 19:07
Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу 18:53
В Калининграде главбуха обвинили в присвоении 30 миллионов рублей 18:53
В Госдуме рассказали об усилении роли Госсовета 18:50
В Дагестане котята сожгли дом приютившей их пенсионерки 18:40
Российский фильм "Город уснул" вошел в программу "Форум" "Берлинале" 18:29
В Госдуме рассказали, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию 18:25
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни 18:12
В США выясняют, действительно ли опасен автопилот Tesla 18:00
Семьи погибших при прорыве трубы в Перми получат по 500 тысяч рублей 17:56
Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве 17:54
В Крыму троллейбус с пассажирами снес столб 17:53
В Госдуму внесена поправка о решениях межгосударственных органов 17:46
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 17:45
Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы 17:39
На месте прорыва трубы в Перми начались ремонтные работы 17:38
В Японии в квартире площадью 11 квадратных метров жили 163 кошки 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
20.01.2020 20:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Метель намела бед

На Алтае спасли монгольских студентов
Текст: Сергей Зюзин ("Российская газета", Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
В алтайском крае сотрудники МЧС эвакуировали из сломанного автобуса четыре десятка монгольских студентов. Причиной поломки стало некачественное дизтопливо. Автобус следовал из Улан-Батора в Казахстан и сломался на границе Родинского и Благовещенского районов. После безуспешных попыток завести автобус его пришлось взять на буксир.

Студентов разместили в общежитии строительного техникума в поселке Степное Озеро и накормили горячей пищей. Никто из жителей соседней страны не знал русского языка. Водитель автобуса буквально на пальцах смог объяснить сотрудникам МЧС причину аварии. Автобус заправили хорошим дизтопливом, пожелали доброго пути и посоветовали студентам учить русский.

Фото: Александр Ляшенко
На Алтае продолжают ликвидировать последствия снежного шторма

Эта авария была далеко не единственной за три дня непогоды, бушевавшей в Алтайском крае. Уже в минувшие выходные дни на расчистку междугородних трасс и дорог в населенных пунктах было выведено около 400 единиц техники, которая работала при нулевой видимости в сильную метель. На многих трассах боковой ветер, порывы которого достигали 25-30 метров в секунды, сносил в кюветы легковые машины, автобусы и даже груженый лесовоз. Под Павловском при столкновении полутора десятков авто погибли два человека. Было закрыто движение на многих трассах края. Это снизило напряжение, однако, как рассказал "РГ" директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" Николай Пантелеев, создало дополнительные трудности энергетикам, пытавшимся пробиться к поврежденным участкам линий электропередачи. Особенно сложная ситуация сложилась в Топчихинском и Калманском районах, куда ремонтникам пришлось добираться на снегоходах.

Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Госдума 21 января рассмотрит поправки о должности зампреда Совбеза РФ
В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов