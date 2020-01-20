В алтайском крае сотрудники МЧС эвакуировали из сломанного автобуса четыре десятка монгольских студентов. Причиной поломки стало некачественное дизтопливо. Автобус следовал из Улан-Батора в Казахстан и сломался на границе Родинского и Благовещенского районов. После безуспешных попыток завести автобус его пришлось взять на буксир.

Студентов разместили в общежитии строительного техникума в поселке Степное Озеро и накормили горячей пищей. Никто из жителей соседней страны не знал русского языка. Водитель автобуса буквально на пальцах смог объяснить сотрудникам МЧС причину аварии. Автобус заправили хорошим дизтопливом, пожелали доброго пути и посоветовали студентам учить русский.

Эта авария была далеко не единственной за три дня непогоды, бушевавшей в Алтайском крае. Уже в минувшие выходные дни на расчистку междугородних трасс и дорог в населенных пунктах было выведено около 400 единиц техники, которая работала при нулевой видимости в сильную метель. На многих трассах боковой ветер, порывы которого достигали 25-30 метров в секунды, сносил в кюветы легковые машины, автобусы и даже груженый лесовоз. Под Павловском при столкновении полутора десятков авто погибли два человека. Было закрыто движение на многих трассах края. Это снизило напряжение, однако, как рассказал "РГ" директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" Николай Пантелеев, создало дополнительные трудности энергетикам, пытавшимся пробиться к поврежденным участкам линий электропередачи. Особенно сложная ситуация сложилась в Топчихинском и Калманском районах, куда ремонтникам пришлось добираться на снегоходах.