На Таймыре обнаружили артефакты древнего народа сихиртя

Красноярские археологи обнаружили на Таймыре в бухте Макарова поселение народа сихиртя, которое датируется XIV веком.

В частности, ученые нашли каркасно-земляную постройку, по всей видимости, жилище, а также много орудий труда, в том числе из бивня мамонта, сообщает ТАСС.

- Это самые восточные памятники западных культур, которые были распространены на Ямале, вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, и которые связывают с легендарными сихиртя. Сведения о них содержатся в ненецких преданиях, отличительной особенностью их называется то, что они жили в земле, - приводит агентство слова директора "Красноярской геоархеологии" Данилы Лысенко.

На основании находок ученые предположили, что основной добычей обитателей поселения в бухте Макарова были белый медведь, нерпа и лахтак. Кроме того, по словам Лысенко, в бухте Макарова есть и древнее святилище, где на отвесной скале приносились в жертвы лапы и головы медведей, оленей, крылья птиц.

Аналогичные находки были сделаны десятилетия назад, намного западнее, на полуострове Ямал. Это памятники, выявленные исследователем Арктики Валерием Чернецовым в 1929 году. В шестидесятые годы ХХ века на Ямале было открыто древнее городище Бухта, датируемое XIII века. Оно получило известность как "городок сихиртя".

- Впервые настолько далеко на восток удалось продлить какую-то культуру, какой-то народ, живший в довольно позднее предрусское время, - сказал Лысенко.

Более древнюю находку ученые сделали в устье реки Гальчихи - погребение VII-VIII века. Она интересна тем, что там обнаружены предметы относятся к разным хронологическим периодам и разным культурам. В числе находок чаша из серебра и белой бронзы, вероятно, иранского происхождения, булгарское серебро, украшения в виде гагар из бронзы, кольчуга, похожая на более поздние русские изделия. Археологи подчеркивают, что с обнаруженными артефактами предстоит разбираться.