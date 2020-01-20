На Таймыре обнаружили артефакты древнего народа сихиртя

Новости

Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора и назначить Краснова 13:42
Сортировочный центр "Почты России" обработал за год 237 млн посылок 13:42
В Перми ввели режим ЧС из-за аварии в отеле 13:40
Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала 13:39
Летевший в Сочи лайнер совершил аварийную посадку в Краснодаре 13:37
Меркель "потеряла" Путина на саммите в Берлине 13:31
Из калужского Центра диких животных украли десять макак 13:29
После песчаной бури юго-восток Австралии накрыло крупным градом 13:14
Новая 24-я вылетная магистраль Москвы получит имя Генерала Дорохова 13:12
Жители каких регионов быстрее погасят ипотеку с увеличенным маткапиталом 13:07
Число отравившихся питьевой водой в Кизляре выросло до 193 человек 13:03
"Нивы" на миллион: турбозверь и максимальный стайлинг 13:00
В Беларуси может появиться фонд для защиты работников предприятий-банкротов 12:57
В Крыму задержан директор "Севтеплоэнерго" 12:55
Одного из виновников пожара в ТЦ "Адмирал" освободят по УДО 12:49
В новосибирском Академгородке ученый пострадал во время опытов 12:43
Жителя Урала отдали под суд за интимное видео с бывшей возлюбленной 12:40
В NASA появился прибор, который "взвесит" галактику и найдет жизнь 12:35
Лукашенко обсудил с лидером ФПБ подготовку к съезду профсоюзов 12:20
Супруги из Томска отметили 70 лет совместной жизни 12:12
Названы 15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы 12:09
По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов 12:08
С рейса Калининград-Москва сняли пьяного пассажира 12:07
В Архангельске произошел пожар на грузовом судне "Выборг" 12:03
В Удмуртии январь может стать самым теплым за всю историю наблюдений 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 12:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На Таймыре обнаружили артефакты древнего народа сихиртя

Текст: Екатерина Дементьева
Красноярские археологи обнаружили на Таймыре в бухте Макарова поселение народа сихиртя, которое датируется XIV веком.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, ученые нашли каркасно-земляную постройку, по всей видимости, жилище, а также много орудий труда, в том числе из бивня мамонта, сообщает ТАСС.

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости
Названы открытия археологии 2019 года, изменившие историю

- Это самые восточные памятники западных культур, которые были распространены на Ямале, вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, и которые связывают с легендарными сихиртя. Сведения о них содержатся в ненецких преданиях, отличительной особенностью их называется то, что они жили в земле, - приводит агентство слова директора "Красноярской геоархеологии" Данилы Лысенко.

На основании находок ученые предположили, что основной добычей обитателей поселения в бухте Макарова были белый медведь, нерпа и лахтак. Кроме того, по словам Лысенко, в бухте Макарова есть и древнее святилище, где на отвесной скале приносились в жертвы лапы и головы медведей, оленей, крылья птиц.

Аналогичные находки были сделаны десятилетия назад, намного западнее, на полуострове Ямал. Это памятники, выявленные исследователем Арктики Валерием Чернецовым в 1929 году. В шестидесятые годы ХХ века на Ямале было открыто древнее городище Бухта, датируемое XIII века. Оно получило известность как "городок сихиртя".

Фото: Dr. Nils Muller-Scheesel / Kiel University / Slovakian Academy of Sciences
Археологи решили головоломку раннего неолита

- Впервые настолько далеко на восток удалось продлить какую-то культуру, какой-то народ, живший в довольно позднее предрусское время, - сказал Лысенко.

Более древнюю находку ученые сделали в устье реки Гальчихи - погребение VII-VIII века. Она интересна тем, что там обнаружены предметы относятся к разным хронологическим периодам и разным культурам. В числе находок чаша из серебра и белой бронзы, вероятно, иранского происхождения, булгарское серебро, украшения в виде гагар из бронзы, кольчуга, похожая на более поздние русские изделия. Археологи подчеркивают, что с обнаруженными артефактами предстоит разбираться.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

В Госдуме назвали дату начала выдачи материнского капитала
В Перми ввели режим ЧС из-за аварии в отеле
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
Пушков: Меркель не сомневается в ключевой роли РФ в ливийском процессе
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных