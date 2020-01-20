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20.01.2020 09:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На трассе опрокинулся автобус Кемерово - Барнаул

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Междугородный автобус сообщением Барнаул - Кемерово опрокинулся сегодня ночью на трассе в Кузбассе.

Въезд в Барнаул перекрыли из-за массовых ДТП

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Центра медицины катастроф, транспортное средство с двенадцатью пассажирами в салоне съехало с дороги и опрокинулось на автотрассе Гурьевск - Белово близ села Раздольное Гурьевского района. ДТП произошло в 03.20 по местному времени.

К счастью, пострадавших в результате аварии нет. Все пассажиры, в числе которых не было детей, отправились дальше на попутном автобусе.

Тем временем

В Кузбассе, по данным областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, из-за ухудшения погодных условий и сильных снегопадов снегоуборочная техника переведена на усиленный, круглосуточный режим работы. Сейчас на трассах федерального и регионального значения задействовано 1700 машин, перерыва в движении из-за дорожных условий и других причин нет.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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