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20.01.2020 14:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые создали новые формы препаратов для борьбы с сорняками

Текст: Екатерина Дементьева
Ученые Сибирского федерального университета в Красноярске разработали гербициды длительного действия. Однократной обработки хватает с весны до сбора урожая, и повторные внесения химикатов, как это происходит с обычными препаратами, не требуются.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Красноярцы предлагают заключать действующие вещества в гранулы из биоразлагаемых полимеров и природных материалов - глины, древесных опилок или торфа. При такой "упаковке" действующее вещество высвобождается медленно. Кроме того, у такой формы препаратов, отмечают разработчики, избирательное действие - они опасны исключительно для фитопатогенов и безвредны для полезных микроорганизмов. Наконец, природные материалы удешевляют производство гербицидов, сообщили в СФУ.

Фото: iStock
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Новые формы препаратов уже доказали свою эффективность на экспериментальном огороде, где биотехнологи выращивали пшеницу, ячмень, томаты и свеклу.

- У растений разные сроки жизни. Пока вызревает пшеница, успевают смениться несколько поколений сорняков, поэтому нужно, чтобы новые формы работали медленно, создавая "фоновый" эффект борьбы с вредителями, - рассказала доцент базовой кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова. - Мы полностью отошли от традиционной концепции "шоковых" выбросов больших доз пестицидов. Пролонгированные формы лучше и для зерновых растений, и для почвенных микроорганизмов, и для потребителя. Он получит пищу, сделанную из чистого зерна, не накопившего за лето токсичных продуктов санитарной обработки.

Работа велась в рамках мегагранта под руководством ведущего научного сотрудника лаборатории инновационных препаратов и материалов СФУ Сабу Томаса.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Сибирский федеральный университет

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