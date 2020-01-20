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20.01.2020 12:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Супруги из Томска отметили 70 лет совместной жизни

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: Администрация Томской области Фото: Администрация Томской области
Фото: Администрация Томской области

Семья Николая и Анна Юрьевых из Томска отметили "благодатную" свадьбу и повторили брачный ритуал 70-летней давности. Супруги признались друг другу в любви, обменялись кольцами и закружились в свадебном вальсе.

Фото: Пресс-служба мэрии Дербента
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История семьи 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Юрьева и 94-летней труженицы тыла, ветерана педагогического труда, Анны началась в 1949 году. Молодую учительницу после окончания пединститута распределили в город Асино Томской области. Там она и познакомилась с фронтовиком Юрьевым. Свадьбу сыграли через год.

- Супруги воспитали двух дочерей, двух внучек и помогают воспитывать пятерых правнуков, - сообщает администрация Томской области.

В 2010 году Юрьевых наградили медалью "За любовь и верность".

- Своим примером семья Юрьевых показывает, как надо любить и сохранять семейные ценности, - рассказала начальник областного департамента ЗАГС Юлия Гетманенко. - Несмотря на тяготы войны, смену власти, потрясения в жизни страны, их любовь остается неизменной вот уже 70 лет.

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