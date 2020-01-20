Томичка родила в подъезде и скрылась

В Томске разыскивают молодую женщину, родившую дочь в подъезде одного из жилых домов. Роженица сбежала.

Новорожденную девочку на лестничной площадке между вторым и третьим этажом обнаружили жильцы дома по улице Бирюкова. Малышка только появилась на свет и громко кричала. Соседи вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Новорожденную экстренно доставили в областной перинатальный центр имени Евтушенко.

- Ребенок весом 2720 грамм и ростом 49 сантиметров находится под наблюдением специалистов, - сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Как выяснилось, девочка появилась на свет в положенный срок. Она получила легкое переохлаждение, но в настоящее время ее состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков.