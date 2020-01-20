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20.01.2020 10:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Томский губернатор обсудил в Москве важные для региона проекты

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обсудил межбюджетную политику на рабочей встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым до отставки правительства РФ.

Как отметил глава региона, для области это очень важная тема. Томская область занимает одно из лидирующих мест в стране по перечислению налогов в федеральный бюджет, в то же время бюджетная обеспеченность в регионе ниже среднероссийской. Несколько лет ушло на то, чтобы доказать: в Томской области незаслуженно мало остается налогов. "На нашей встрече Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что в этом вопросе пора ставить точку", - сказал Сергей Жвачкин.

Фото: Пресс-центр администрации Томской области
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Губернатор сообщил, что Томской области будет оказано содействие в обеспеченности сбалансированности регионального бюджета. Это подтверждено резолюцией "Пора принимать решение" на соответствующем обращении губернатора.

В частности, профильным федеральным министерствам дано поручение проработать возможность выделения региону недостающих средств на завершение строительства двух корпусов, которое ведется в рамках развития Томской особой экономической зоны технико-внедренческого типа. На эти цели необходимо 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в Доме правительства Дмитрий Медведев и Сергей Жвачкин обсудили социально-экономическое развитие региона, результаты национальных проектов, работу по созданию в Томске научно-образовательного центра мирового уровня, в том числе реализацию проекта "Большой университет". На федеральном уровне отмечено, что благодаря этому проекту будет создан научный образовательный центр, который встанет наравне с мировыми в цепочке научных центров. Конкретные направления по этому вопросу отработает рабочая комиссия.

- Мы первые в стране начинаем работу по созданию Большого университета. Работа предстоит большая, вплоть до изменений в законодательстве. Но главное - получено одобрение этой работы на федеральном уровне. Мы все правильно делаем, - сказал Сергей Жвачкин, комментируя итоги встречи.

Федеральную рабочую группу проекта комплексного территориального развития "ИНО Томск" поручено возглавить вице-премьеру Татьяне Голиковой. Группе предстоит нести предложения по дальнейшей реализации концепции.

- Диалог с Дмитрием Анатольевичем получился очень содержательным. В правительстве следят за процессом создания в Томске Большого университета. Мы решаем сложные задачи национального масштаба, - подчеркнул глава региона.

Сергей Жвачкин выразил уверенность в том, что смена кабинета министров не помешает исполнению ранее данных поручений, они уже доведены до министерств и по ним началась работа.

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