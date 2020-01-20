Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала

Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный. Поскольку свой поход они снимали на камеру go-pro и в момент инцидента она была включена, экстремальная ситуация оказалась запечатлена на видео.

На кадрах видно, как мужчины подходят к промоине, лед под ними не выдерживает и оба оказываются в воде. Мужчины пытаются выбраться, но кромка льда обламывается снова и снова. Слышны крики "Отползай, отползай дальше!"

Автор видео Захар Сарапулов прокомментировал ролик: "Как я потом узнал, в этом месте со дна озера бьет горячий ключ, который протапливает лед снизу. Мы провели в воде 17 минут, а затем еще мокрые прошли 6 км до кордона Прибайкальского нацпарка. Все обошлось благополучно, и мы даже не заболели".

ГУ МЧС Иркутской области, в свою очередь, напоминает об опасности выхода на лед вне разрешенных переправ и мест проведения мероприятий и призывает граждан не рисковать жизнью.