В Кемерове у пациентки удалили гигантскую миому

Кемеровские гинекологи избавили пациентку от гигантской доброкачественной опухоли.

У 47-летней кемеровчанки врачи обнаружили в матке огромное новообразование - интрамуральную миому. Из-за опухоли гигантских размеров пациентка страдала нарушением функции соседних органов, кровотечением, снижением уровня гемоглобина и варикозным расширением вен малого таза. Женщина постоянно испытывала сильные боли.

- Вмешательство проводилось щадящим лапароскопическую методом. При операции использовалась самая современная аппаратура - эндовидеоскопическая стойка с трехмерным изображением, - сообщает Кемеровская областная клиническая больница.

Хирурги оперировали в специальных очках, создающих эффект полного погружения - 3D. По словам медиков, такое оборудование позволяет хирургу видеть мельчайшие структуры, ткани, изменения цвета внутренних органов ровно так же, как и при открытом доступе.

Операция прошла успешно. Вес извлеченной опухоли составил 1380 граммов.