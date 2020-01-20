Новости

В Якутии мужчина из-за ревности избил гвоздодером двух односельчан 09:04
Ozon уволит большинство курьеров 08:57
Производитель iPhone и Fiat-Chrysler займутся выпуском электрокаров 08:55
В Сибири обнаружили противовирусный кустарник 08:50
Число погибших в отеле в Перми выросло до пяти человек 08:35
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ 08:20
В Кемерове у пациентки удалили гигантскую миому 07:55
В Приморье мужчина получил пожизненный срок за убийства 07:51
Australian Open: Победа Александровой, неудачи Потаповой и Калинской 07:47
Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР 07:34
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы 07:16
Малкин помог "Питтсбургу" совершить фантастический камбэк 07:10
Эрдоган отказался от ужина с участниками конференции по Ливии 07:06
Из-за аварии на Казанском направлении МЖД начались задержки поездов 07:02
"Заряженная" Skoda Octavia: стали известны новые подробности 06:30
В Подмосковье два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля 06:14
В аэропорту Гонконга отмечен сильнейший за 10 лет спад пассажиропотока 05:51
США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок 05:31
В Хабаровском крае осужден избивший подростка мужчина 05:10
Режим ЧС введен на востоке Канады из-за снегопада 05:03
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра 04:49
В Лондоне три человека стали жертвами нападения неизвестного с ножом 04:48
Молнии оказались самым смертельно опасным природным явлением на Кубе 04:24
Трамп раскритиковал идею строительства "морской стены" вокруг Нью-Йорка 04:22
В Хабаровском крае два поселка остались без света из-за аварии 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 07:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове у пациентки удалили гигантскую миому

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Кемеровские гинекологи избавили пациентку от гигантской доброкачественной опухоли.

Фото: iStock
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит

У 47-летней кемеровчанки врачи обнаружили в матке огромное новообразование - интрамуральную миому. Из-за опухоли гигантских размеров пациентка страдала нарушением функции соседних органов, кровотечением, снижением уровня гемоглобина и варикозным расширением вен малого таза. Женщина постоянно испытывала сильные боли.

- Вмешательство проводилось щадящим лапароскопическую методом. При операции использовалась самая современная аппаратура - эндовидеоскопическая стойка с трехмерным изображением, - сообщает Кемеровская областная клиническая больница.

Хирурги оперировали в специальных очках, создающих эффект полного погружения - 3D. По словам медиков, такое оборудование позволяет хирургу видеть мельчайшие структуры, ткани, изменения цвета внутренних органов ровно так же, как и при открытом доступе.

Операция прошла успешно. Вес извлеченной опухоли составил 1380 граммов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Пушков: Меркель не сомневается в ключевой роли РФ в ливийском процессе
В Сирии предотвращена атака беспилотников на базу Хмеймим
Дело о гибели людей в пермском отеле передадут в центральный аппарат СК
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных