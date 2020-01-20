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20.01.2020 18:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не один дома

Частные врачи помогут пожилым людям
Текст: Марина Гусенко
В России стартует эксперимент по оказанию медпомощи пожилым людям на дому с привлечением частных медорганизаций. Об этом сообщает Минтруд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В конце прошлого года было подписано постановление правительства на эту тему. Согласно документу, в 2020-2024 годах частным медицинским организациям предоставлена возможность оказывать медико-социальные услуги людям старше 65 лет за счет бюджетных денег (не средств обязательного медицинского страхования).

Фото: iStock
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По словам и.о. министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, частные медучреждения вовлечены в эту работу из-за того, что на государственные возложена большая нагрузка. Всего на реализацию эксперимента бюджет выделит на этот год 1,9 млрд рублей помимо предусмотренных на развитие системы долговременного ухода в рамках нацпроекта "Демография".

В эксперименте участвуют регионы, которые включены в этом году в пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Всего их 18 - Алтайский, Камчатский, Ставропольский края, Татарстан, Мордовия, Бурятия, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Воронежская, Тульская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская области, Москва.

По словам Топилина, речь идет о выполнении на дому назначенных врачом манипуляций, связанных с исследованиями, наблюдении за состоянием здоровья пациента, содействии в получении лекарств. Медсестра из частной клиники может в том числе обработать пролежни, провести вакцинацию, забрать анализы, записать на прием к врачу. "Это то, что пожилой человек, функции которого ограничены, не может сделать самостоятельно. Мы говорим о предоставлении медуслуг именно на дому, что особенно важно для жителей сельской местности. И это не замещение той работы, которую государственные медучреждения проводят в рамках обязательного медстрахования", - сказал он.

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