Новости

В Якутии мужчина из-за ревности избил гвоздодером двух односельчан 09:04
Ozon уволит большинство курьеров 08:57
Производитель iPhone и Fiat-Chrysler займутся выпуском электрокаров 08:55
В Сибири обнаружили противовирусный кустарник 08:50
Число погибших в отеле в Перми выросло до пяти человек 08:35
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ 08:20
В Кемерове у пациентки удалили гигантскую миому 07:55
В Приморье мужчина получил пожизненный срок за убийства 07:51
Australian Open: Победа Александровой, неудачи Потаповой и Калинской 07:47
Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР 07:34
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы 07:16
Малкин помог "Питтсбургу" совершить фантастический камбэк 07:10
Эрдоган отказался от ужина с участниками конференции по Ливии 07:06
Из-за аварии на Казанском направлении МЖД начались задержки поездов 07:02
"Заряженная" Skoda Octavia: стали известны новые подробности 06:30
В Подмосковье два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля 06:14
В аэропорту Гонконга отмечен сильнейший за 10 лет спад пассажиропотока 05:51
США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок 05:31
В Хабаровском крае осужден избивший подростка мужчина 05:10
Режим ЧС введен на востоке Канады из-за снегопада 05:03
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра 04:49
В Лондоне три человека стали жертвами нападения неизвестного с ножом 04:48
Молнии оказались самым смертельно опасным природным явлением на Кубе 04:24
Трамп раскритиковал идею строительства "морской стены" вокруг Нью-Йорка 04:22
В Хабаровском крае два поселка остались без света из-за аварии 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 08:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Сибири обнаружили противовирусный кустарник

Текст: Наталья Граф

Томские ученые обнаружили растение с высокой противовирусной активностью.

Фото: istock
Ученые рассказали о пользе грецких орехов для сердца и кишечника

Кустарник спирея, используемый при озеленении городов, обладает более сильным противовирусным эффектом, чем популярные препараты, созданные на основе осельтамивира.

По данным сибирских биологов, неприхотливое растение также обладает антиоксидантной активностью, что делает его перспективным для использования в медицине. Экстракты из надземных частей, которую садоводы знают как спирею, содержат большое количество биологически активных веществ, таких как флавоноиды, сапонины, кумарины и другие.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, ученые намерены детально исследовать свойства экстрактов, чтобы впоследствии разработать отечественный противовирусный препарат и оформить на него патент.

Общество Наука Общество Здоровье Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Пушков: Меркель не сомневается в ключевой роли РФ в ливийском процессе
В Сирии предотвращена атака беспилотников на базу Хмеймим
Дело о гибели людей в пермском отеле передадут в центральный аппарат СК
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных