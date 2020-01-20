В Сибири обнаружили противовирусный кустарник

Томские ученые обнаружили растение с высокой противовирусной активностью.

Кустарник спирея, используемый при озеленении городов, обладает более сильным противовирусным эффектом, чем популярные препараты, созданные на основе осельтамивира.

По данным сибирских биологов, неприхотливое растение также обладает антиоксидантной активностью, что делает его перспективным для использования в медицине. Экстракты из надземных частей, которую садоводы знают как спирею, содержат большое количество биологически активных веществ, таких как флавоноиды, сапонины, кумарины и другие.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, ученые намерены детально исследовать свойства экстрактов, чтобы впоследствии разработать отечественный противовирусный препарат и оформить на него патент.