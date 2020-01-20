В Томске создали робота для диагностики и ремонта газопроводов

Инженеры томского государственного университета (ТГУ) разработали роботизированную систему, которая в автоматическом режиме находит дефекты в работе газопроводов и даже способна устранять их.

Как передает ТАСС, исследователи уже запатентовали устройство, аналогов которому в России нет. Робот самостоятельно может перемещаться как по горизонтально расположенным, так и по вертикальным трубам и диагностировать возможные повреждения.

То, что автоматизированная система действует на поверхности газопровода, позволяет избежать затруднений в его работе. До сих пор существующие диагностические системы перемещались внутри труб вместе с газом или углеводородным сырьем. Это не только создавало трудности с газоснабжением, но и делало невозможным использование крупного устройства в трубах небольшого диаметра.

Робот получает информацию с целого набора датчиков, в том числе инфракрасного и ультразвукового, что позволяет выявить дефекты различного характера, от пробоин до небольших трещин. Кроме того, специализированные алгоритмы работы и обучаемость позволяют системе приспосабливаться к ситуации.

Устройством может управлять как оператор, так и автоматические системы. Искусственный интеллект составляет карту повреждений газопровода и определяет, на каком участке необходимы ремонтные работы. Небольшие повреждения робот может устранять прямо в процессе диагностики, для этого он оснащен емкостью, где в жидком виде находится материал, из которого изготовлена труба, - например, полиэтилен. Он подается с помощью распрыскивателя и твердеет на воздухе.

Базовая модель снабжена двумя двигателями, при этом их количество при необходимости может быть увеличено. В перспективе робот может использоваться не только в нефтегазовой сфере, но и, например, в ЖКХ или на борту судов.