Жителям Новосибирской области станет проще получить соцподдержку

Новосибирская область максимально быстро подготовится к реализации новых демографических инициатив, озвученных главой государства в послании Федеральному собранию. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на традиционном оперативном совещании в областном правительстве.

Глава региона отметил, что некоторые из социальных инициатив беспрецедентны по объему - это касается и сумм, и количества получателей мер поддержки. Андрей Травников, ссылаясь на слова президента, обратил внимание на то, что доступ к этим услугам должен быть максимально простым - люди не должны ожидать в очередях, не выяснять самостоятельно, какие документы для этого необходимы.

- Нужно переходить к проактивным услугам и услугам в электронном виде, чтобы граждане получали соответствующую информацию в электронном виде и в упрощенном формате. Мы в прошлом году уже проводили такую работу, поэтому сейчас можем быстро подготовиться к реализации новых демографических инициатив, - подчеркнул Андрей Травников.

По его поручению проактивное информирование семей о полагающихся мерах соцподдержки будет запущено поэтапно до 1 марта текущего года профильным министерством совместно с МФЦ.

По словам министра цифрового развития и связи региона Анатолия Дюбанова, в области уже формируются "суперсервисы", позволяющие получать некоторые услуги полностью в электронном виде. На 2020 год поставлена задача распространить опыт на другие меры поддержки семей.

Министерству труда и социального развития региона губернатор Андрей Травников поручил развернуть работу в данном направлении так, чтобы все граждане, которые имеют право на дополнительные меры поддержки с 1 января 2020 года, смогли их получить. И самое главное, отметил глава региона, они должны быть проинформированы об этом.

То же самое касается и сферы образования. Речь идет об обеспечении бесплатным горячим питанием всех младших школьников уже с 1 сентября 2020 года. Кроме того, в кратчайший срок должны быть подготовлены предложения по корректировке нацпроекта "Образование" в части увеличения дополнительных мест в школах - не только за счет строительства новых учреждений, но и за счет использования существующей инфраструктуры, школьных пространств и учреждений дополнительного образования.