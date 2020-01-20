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20.01.2020 18:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане котята сожгли дом приютившей их пенсионерки

Текст: Тимур Алиев

Трагедия произошла в дагестанском поселке Сулак. 70-летняя пенсионерка Нелли Иванченко пострадала из-за своей доброты.

В холодные предновогодние дни ей стало жалко мерзнущих на улице котят. Пенсионерка решила их приютить.

Ночью играющие котята опрокинули куски картона на включенный обогреватель, и начался пожар. Женщину спасли соседи, увидев в окне языки пламени. Но дом сгорел дотла.

Пока Нелли Ивановна живет у соседей. У нее нет ни детей, ни близких родственников.

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края
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Узнав о случившемся, благотворительный фонд "Инсан" объявил сбор средств на восстановление дома. Как рассказал "РГ" представитель фонда, результат превзошел ожидания. Не прошло и суток, как жители республики собрали 300 тысяч рублей.

"Огромное количество сообщений получили мы от желающих помочь Нелли Ивановне. Спасибо всем за поддержку, за репосты, за переживания и сделанные пожертвования. Сбор завершен. Пусть Всевышний убережет всех нас от бед", - говорится в сообщении на официальной странице фонда.

"Мы приостановили сбор, так как в очереди у нас много нуждающихся. На завершение строительства нового дома бабушке добавим деньги из резервного фонда. Будем лично контролировать качество и сроки выполнения работ", - рассказали в благотворительной организации.

Уже до весны Нелли Ивановна, как ожидается, вселится в новый дом.

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