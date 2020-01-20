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20.01.2020 10:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На фестивале звонарей в Каргополе выступил "маленький Моцарт"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
В крещенские праздники древний город Каргополь вновь принял лучших звонарей России и Белоруссии: здесь прошел шестнадцатый Международный фестиваль колокольного искусства "Хрустальные звоны". Сенсацией стало выступление шестилетнего Матвея Белогубова - его сразу окрестили "маленьким Моцартом".
На Соборной звоннице Матвея беспрекословно "слушались" все колокола. Фото: Павел Кононов/РГ На Соборной звоннице Матвея беспрекословно "слушались" все колокола. Фото: Павел Кононов/РГ
На Соборной звоннице Матвея беспрекословно "слушались" все колокола. Фото: Павел Кононов/РГ

На Соборной звоннице Матвея беспрекословно "слушались" все колокола. А он словно танец над куполами исполнял: левой рукой заставлял говорить пять средних колоколов, правой перебирал веревки четырех зазвонных, одновременно пяткой жал на педаль, подчиняя Благовест. "Молитва без слов" разносилась над Рождественским собором, Предтечинским храмом, Никольской церковью - всем белокаменным городом. И сложно было поверить, что у музыканта еще половины зубов во рту нет…

Фото: YouTube
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Его мама, Анастасия, стояла рядом. Она рассказала корреспонденту "РГ" о том, что ее сын ходит в детский сад города Бронницы Московской области, в пять лет уже закончил школу звонарей в Подмосковье, мелодии находит в интернете и придумывает свои. Причем воспроизводит по памяти - нот пока не знает. В Каргополь родственники привезли мальчика, чтобы учился мастерству у лучших звонарей страны.

- Играть он начал в четыре года на… обычном рукомойнике. Затем на кастрюлях "звоны" выводил, - говорит дедушка Матвея, Алексей Шаталин. - Я почувствовал этот интерес: на день рождения подарил внуку первый колокол - именной, а потом ему мама колокола дарила. А так как живут они в частном доме, сегодня у Матвея есть собственная звонница.

Недавно ему даже предложили должность звонаря в соседнем селе Кривцы. Поэтому на фестивале мальчик так и представлялся: "звонарь из Кривцов".

Между тем в Каргополе Матвею есть, у кого взять уроки. К примеру, первый звонарь города, лауреат колокольных конкурсов Олег Пантелеев учился у самого Ивана Данилова. Об этом "РГ" рассказала Лидия Севастьянова, директор Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея - организатора фестиваля:

- "Хрустальные звоны" давно стали школой мастерства, общения профессионалов, передачи опыта, - отметила она. - А возродить колокольные звоны в Каргополе удалось в трудные девяностые, когда была куплена звонница для Соборной колокольни.

Кстати, когда в 2001 году из-за удара молнии сгорела часть колокольни - восстановили ее… на средства жителей города.

Фото: Анжелика Гурская/РГ
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Между тем в январе 20-го в колокольную симфонию Каргополя постоянно врывался хруст падающего на тротуары льда - впервые за всю историю Поморья крепкие крещенские морозы здесь подменила оттепель. Звонарям она была в помощь: ведь в сильные морозы пришлось бы беречь не только руки, но и колокола, чтобы не дали трещину. А вот традиционный вернисаж ледовых фигур потребовал титанических усилий - Онега, как и другие северные реки, не замерзла. Но скульпторы оттепель все-таки победили! За льдом отправились на лесные озера, а "хрустальных ангелов" выпиливали ночью, как только столбик термометра опустился чуть ниже нуля.

Между тем пасмурную сырость на Крещенье гостям Каргополя помогали преодолеть Маруся Клочева и ее мама Людмила Кононова. Два года назад семья отреставрировала полуразрушенную родовую избу, а сегодня "Марусин дом" принимает туристов: здесь учат печь калитки и "печатать" пряники, дают примерить пестрядинные (то есть, домотканые) сарафаны и платки, поют частушки и пестушки, которые Людмила Палладьевна уже много лет собирает по местным деревням и… передает молодежи:

- Еду я как-то в поезде, - рассказывает она. - А там девонька малыша спать укладывает, и все шипит ему: "Шу-шу-шу да шу-шу-шу". "А колыбельную-то не знаешь, разве?" - спрашиваю. "Нет", - отвечает. Начала я ее учить колыбельным песням нашим - так собрались мамы со всего вагона, каждое слово ловили!

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Кстати, таких домов, как у Людмилы Палладьевны, в Каргополе достаточно, но многие находятся в ветхом состоянии:

- Без них город утратит свою неповторимость. Мы готовы подвести к зданиям коммуникации, знаем, как обустроить дома внутри, уже готовим проекты, - говорит глава Каргопольского района Наталья Бубенщикова.

А то, что каргопольцам все по плечу, давно доказали не только в "Марусином доме", но и в семье Шевелевых, где туристам демонстрируют искусство знаменитой глиняной игрушки, и в доме Николая Фомина, резных дел мастера - он сегодня проводит уроки по изготовлению резных наличников.

Реставрацию старинных зданий и организацию в них артпространств губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил включить в программу развития древнего города: первым станет дом начала прошлого века на улице Гагарина, что недалеко от Введенской церкви и Рождественского собора. Здесь планируется создать центр, который объединит всех мастеров.

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