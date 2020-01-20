На Вологодчине женщин обучают правилам безопасности

Новости

Audi привезла в Россию эксклюзивный Q5 20:58
Врач рассказал, сколько нужно пить воды для здоровья организма 20:24
В Польше в 3D воссоздали гробницу "таинственного князя" 20:16
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе 20:10
Глава правительства Михаил Мишустин поблагодарил налоговиков за работу 20:07
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми 19:47
Путин поручил улучшить интеграцию мигрантов 19:40
На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина 19:19
Поправки в Конституцию не позволят затягивать назначение кабмина 19:07
Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу 18:53
В Калининграде главбуха обвинили в присвоении 30 миллионов рублей 18:53
В Госдуме рассказали об усилении роли Госсовета 18:50
В Дагестане котята сожгли дом приютившей их пенсионерки 18:40
Российский фильм "Город уснул" вошел в программу "Форум" "Берлинале" 18:29
В Госдуме рассказали, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию 18:25
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни 18:12
В США выясняют, действительно ли опасен автопилот Tesla 18:00
Семьи погибших при прорыве трубы в Перми получат по 500 тысяч рублей 17:56
Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве 17:54
В Крыму троллейбус с пассажирами снес столб 17:53
В Госдуму внесена поправка о решениях межгосударственных органов 17:46
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 17:45
Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы 17:39
На месте прорыва трубы в Перми начались ремонтные работы 17:38
В Японии в квартире площадью 11 квадратных метров жили 163 кошки 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
20.01.2020 21:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мама может все

На Вологодчине женщин обучают правилам безопасности
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Необычный проект заработал в Вологодской области. На занятиях здесь из просто мам их делают супермамами. По-другому и сказать нельзя, потому что такая мама окажет первую помощь раненому, сделает непрямой массаж сердца, правильно поведет себя в случае дорожно-транспортного происшествия и даже обезопасит собственную семью от интернет-мошенников.
Больше всего супермамам нравится курс по оказанию первой медицинской помощи и самообороне. Фото: Предоставлено группой "Мама может" Больше всего супермамам нравится курс по оказанию первой медицинской помощи и самообороне. Фото: Предоставлено группой "Мама может"
Больше всего супермамам нравится курс по оказанию первой медицинской помощи и самообороне. Фото: Предоставлено группой "Мама может"

Данный проект называется "Мама-спасатель". Школа безопасности открылась в марте прошлого года. А придумали проект в общественной организации "Мама может".

Вологодский СК проверит органы профилактики после гибели ребенка

Подобные занятия пользуются большой популярностью. Всего в школе несколько направлений. Но, как показала практика, больше всего женщинам нравятся "Основы самообороны и оказание первой медицинской помощи". С ними мам знакомят сертифицированные инструкторы и специалисты Аварийно-спасательной службы. И на это направление отводится больше всего ученических часов.

Проходят занятия и в бассейне. Ведь иногда случаются такие ЧП, в которых ребенок может захлебнуться водой или, не дай бог, утонуть в таком месте, где чуть ли не по колено. Поэтому жительницам города рассказывают, как действовать на воде при спасении утопающих.

Еще одна серьезная проблема - поиски заблудившегося ребенка в лесу. Мамам рассказывают, что не нужно сразу паниковать, им преподают спортивное ориентирование, учат обращаться с компасом и картой местности, GPS-навигатором.

Кстати, в жизни у участников школы происходили разные ситуации. У Ольги Николаевой был случай, когда ребенок подавился конфетой, Наталье Елисеевой, маме двоих детей, часто приходится возвращаться домой поздно. Теперь она знает, как вести себя в случае нападения или в других непредвиденных ситуациях.

А в связи с участившимися мошенничествами в интернете мам знакомят и с безопасностью в мировой Сети, рассказывают, как не попадать на уловки сетевых злодеев.

Занимаются в проекте не только мамы, но и папы. Виталий Логинов все тщательно запоминал, учился, а потом дома рассказывал своей жене. У них трое детей, и у супруги практически нет свободного времени. Но в семье решили, что обязательно нужно пройти весь курс.

Фото: iStock
За недоношенными детьми в Москве установили видеонаблюдение для родителей

- Сейчас мы формируем юбилейный пятый поток "Мама-спасатель", - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель проекта "Мама может" Любовь Пушкова. - В группе - 35 человек. Нужно, чтобы было всем удобно, комфортно и женщины получали качественные знания.

- Желающих хватает?

- В листе ожидания около 200 человек. Вне очереди можем взять многодетную маму. В школе безопасности уже проучились женщины с четырьмя и шестью детьми.

Обучение в школе "Мама-спасатель" рассчитано на один месяц. Занятия проходят два-три раза в неделю и по полтора часа. Это выходные дни и вечер - по будням, тогда, когда маме удобно. Руководитель проекта "Мама-спасатель" Алла Длужневская добавила, что занятия в школе совершенно бесплатные. Педагоги - врачи, тренеры, спасатели. Все они работают как волонтеры. Помещения для занятий организаторам курсов тоже предоставляют бесплатно. Это социально ориентированный проект. Его организаторы надеются, что он сначала заработает в рамках Вологодской области, а потом, почему бы и нет, пойдет и дальше по России.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Госдума 21 января рассмотрит поправки о должности зампреда Совбеза РФ
В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных