На Вологодчине женщин обучают правилам безопасности

Необычный проект заработал в Вологодской области. На занятиях здесь из просто мам их делают супермамами. По-другому и сказать нельзя, потому что такая мама окажет первую помощь раненому, сделает непрямой массаж сердца, правильно поведет себя в случае дорожно-транспортного происшествия и даже обезопасит собственную семью от интернет-мошенников.

Больше всего супермамам нравится курс по оказанию первой медицинской помощи и самообороне. Фото: Предоставлено группой "Мама может"

Данный проект называется "Мама-спасатель". Школа безопасности открылась в марте прошлого года. А придумали проект в общественной организации "Мама может".

Подобные занятия пользуются большой популярностью. Всего в школе несколько направлений. Но, как показала практика, больше всего женщинам нравятся "Основы самообороны и оказание первой медицинской помощи". С ними мам знакомят сертифицированные инструкторы и специалисты Аварийно-спасательной службы. И на это направление отводится больше всего ученических часов.

Проходят занятия и в бассейне. Ведь иногда случаются такие ЧП, в которых ребенок может захлебнуться водой или, не дай бог, утонуть в таком месте, где чуть ли не по колено. Поэтому жительницам города рассказывают, как действовать на воде при спасении утопающих.

Еще одна серьезная проблема - поиски заблудившегося ребенка в лесу. Мамам рассказывают, что не нужно сразу паниковать, им преподают спортивное ориентирование, учат обращаться с компасом и картой местности, GPS-навигатором.

Кстати, в жизни у участников школы происходили разные ситуации. У Ольги Николаевой был случай, когда ребенок подавился конфетой, Наталье Елисеевой, маме двоих детей, часто приходится возвращаться домой поздно. Теперь она знает, как вести себя в случае нападения или в других непредвиденных ситуациях.

А в связи с участившимися мошенничествами в интернете мам знакомят и с безопасностью в мировой Сети, рассказывают, как не попадать на уловки сетевых злодеев.

Занимаются в проекте не только мамы, но и папы. Виталий Логинов все тщательно запоминал, учился, а потом дома рассказывал своей жене. У них трое детей, и у супруги практически нет свободного времени. Но в семье решили, что обязательно нужно пройти весь курс.

- Сейчас мы формируем юбилейный пятый поток "Мама-спасатель", - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель проекта "Мама может" Любовь Пушкова. - В группе - 35 человек. Нужно, чтобы было всем удобно, комфортно и женщины получали качественные знания.

- Желающих хватает?

- В листе ожидания около 200 человек. Вне очереди можем взять многодетную маму. В школе безопасности уже проучились женщины с четырьмя и шестью детьми.

Обучение в школе "Мама-спасатель" рассчитано на один месяц. Занятия проходят два-три раза в неделю и по полтора часа. Это выходные дни и вечер - по будням, тогда, когда маме удобно. Руководитель проекта "Мама-спасатель" Алла Длужневская добавила, что занятия в школе совершенно бесплатные. Педагоги - врачи, тренеры, спасатели. Все они работают как волонтеры. Помещения для занятий организаторам курсов тоже предоставляют бесплатно. Это социально ориентированный проект. Его организаторы надеются, что он сначала заработает в рамках Вологодской области, а потом, почему бы и нет, пойдет и дальше по России.