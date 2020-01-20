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20.01.2020 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе

Текст: Вера Черенева

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых был сбит 44-летний мужчина. По предварительным данным, он ненадолго вышел из своей машины.

Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел на 48-м километре КАД.

По невыясненным пока причинам водитель остановил на скоростной магистрали свой автомобиль Volkswagen Jetta и вышел из машины. Мужчина тут же был сбит проезжавшим мимо автомобилем.

Водитель, сбивший автолюбителя, не только не вызвал "скорую", он скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают полицейские.

Медицинскую бригаду вызвали автолюбители, увидевшие, что на трассе лежит человек. Прибывшим на место врачам оставалось только констатировать смерть мужчины. Чтобы понять, мог ли мужчина выжить, если бы врачей к нему вызвали в первые же секунды после наезда, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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