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20.01.2020,  
17:51
Текст:  Антон Валагин

Россия расставит в Арктике "гиперзвуковые" радары

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Число размещаемых в Арктике радаров "Резонанс-Н", способных засекать гиперзвуковые цели, увеличено вдвое..

- Генштаб принял решение развернуть на севере России помимо пяти уже заказанных еще пять РЛС "Резонанс-Н". После развертывания 10 станций северо-восточное ракетоопасное направление будет полностью прикрыто, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Фото: Минобороны
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Новые радары работают в метровом диапазоне и используют принцип волнового резонанса, что позволяет уверенно засекать малозаметные и скоростные цели, движущиеся со скоростью до 20 Махов. "Резонанс" находит аэродинамические цели типа "самолет" или "крылатая ракета" на дальности 600 километров, баллистические - на дальности 1200 км на высоте до 100 километров.

Две РЛС уже несут боевое дежурство, третья - на архипелаге Новая Земля, - подготовлена к работе, четвертая передана военным, но не развернута, пятая изготовлена и проходит испытания.

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Фото: Wikimedia.org
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