С рейса Калининград-Москва сняли пьяного пассажира

К борту самолета, вылетающего из калининградского аэропорта Храброво в Москву, пришлось вызывать наряд полиции, чтобы справиться с выпившим мужчиной.

Как сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте, 54-летний житель Приморского края сел в самолет в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он снял обувь и улегся спать сразу на три пассажирских места.

Многочисленные замечания бортпроводников и командира лайнера эффекта не дали. Экипажу пришлось обратиться к помощи полицейских.

Несостоявшийся пассажир был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. Самолет благополучно улетел без него. Составлены административные протоколы по статьям "Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом" и "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна". Проводится проверка.