В Архангельске произошел пожар на грузовом судне "Выборг"

Судно "Выборг" стояло на ремонте в сухом доке в Архангельске Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области

В Архангельске утром 20 января произошел пожар на рефрижераторном судне "Выборг".

Как сообщает ГУ МЧС по Архангельской области, судно "Выборг", стоявшее в сухом доке у причала в Соломбале, загорелось в 09.50. На место выехали пожарно-спасательные расчеты в составе 34 человек и семи единиц техники.

По информации ТАСС, огнем было охвачено 100 квадратных метров площади. К прибытию пожарных из румпельного отделения, где находится рулевая машина, выходил черный дым.

В 10.32 пожар был потушен.