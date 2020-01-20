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20.01.2020 11:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти два подростка изнасиловали 23-летнюю девушку

Текст: Мария Голубкова

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в совершении преступления сексуального характера подозреваются два 15-летних подростка.

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- В полицию обратилась 23-летняя оператор одного из отделений связи, которая сообщила, что 18 января 2020 года около 23.50 в частном доме в СНТ "Старые Черницы" Гатчинского района малознакомые ей молодые люди изнасиловали ее, - рассказали в главке.

Прямо на месте происшествия были задержаны двое учащихся из Санкт-Петербурга, которым может быть предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ "изнасилование, совершенное группой лиц". Наказание за подобное преступление предусматривает от четырех до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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