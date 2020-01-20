В Ленобласти два подростка изнасиловали 23-летнюю девушку

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в совершении преступления сексуального характера подозреваются два 15-летних подростка.

- В полицию обратилась 23-летняя оператор одного из отделений связи, которая сообщила, что 18 января 2020 года около 23.50 в частном доме в СНТ "Старые Черницы" Гатчинского района малознакомые ей молодые люди изнасиловали ее, - рассказали в главке.

Прямо на месте происшествия были задержаны двое учащихся из Санкт-Петербурга, которым может быть предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ "изнасилование, совершенное группой лиц". Наказание за подобное преступление предусматривает от четырех до десяти лет лишения свободы.