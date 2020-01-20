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20.01.2020 16:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге появился трамвай для честных пассажиров

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

В Петербурге на трамвайном маршруте №29 начался необычный эксперимент. Здесь стали ходить трамваи без кондукторов, а оплата проезда находится на совести пассажиров.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе комитета по транспорту, эксперимент продлится несколько месяцев.

Фото: Мария Ленц / Комсомольская правда
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У пассажиров есть возможность оплатить проезд электронной картой, приложив ее к валидатору. Второй вариант - наличные. Трамваи оборудованы аппаратами для оплаты проезда. Принцип такой же, как и у касс в общественном транспорте в годы СССР. В аппарат нужно вставить купюру и получит билет. Оборудование принимает два вида банкнот - по 50 и по 100 рублей.

Что делать тем, кто зашел в транспорт с монетками или одной банкнотой в 1000 рублей, пока непонятно, таких ситуаций не возникало. Тем не менее, опыт СССР показывает, что пассажиры активно разменивали деньги друг другу.

Кондукторов в трамваях с аппаратами нет. Стоит отметить, что кондукторы сами по себе не только продают билеты, они фактически контролируют оплату проезда, например, следят, чтобы все пассажиры приложили карты к валидаторам.

Стоит отметить, что в трамваях-участниках эксперимента, оплату проезда не контролирует и водитель - его задача управлять транспортным средством.

В комитете по транспорту "РГ" сообщили, что за оплатой проезда в усиленном режиме следят контролеры.

Правда, все время они в салоне не находятся. В трамваях ведется видеонаблюдение, тем не менее, оплата проезда в 29-м маршруте в некотором роде находится на совести пассажиров. И сам эксперимент - это не только попытка выяснить, сможет ли общественный транспорт обслуживаться без кондукторов, но и возможность понять, кто из пассажиров честный, а кто - заяц в душе.

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