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20.01.2020 16:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крым и Севастополь подписали соглашение о границах

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Главы Республики Крым и города Севастополь подписали соглашение о разграничении территорий двух субъектов. Об этом сообщил сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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- Состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем, - сказал Развожаев на аппаратном совещании в городском правительстве. - С Сергеем Аксеновым мы подписали документ в Москве. В ближайшее время этот согласованный пакет надо направить в Законодательное собрание Севастополя для ратификации. Точно также поступят коллеги и в Крыму.

Он уточнил, что документ был подписан в Москве после оглашения послания президента России Федеральному собранию.

Развожаев отметил, что установление административных границ позволит Севастополю продвинуться в работе над генпланом города.

- Границы были установлены при образовании субъектов. Они незыблемы, - подчеркнул он. - Но координатное описание позволяет нам юридически двигаться дальше в решении вопросов с нашим долгожданным генеральным планом.

Ранее Развожаев говорил журналистам, что между Крымом и Севастополем нет принципиальных разногласий при установлении границ. И если раньше возникали вопросы принадлежности горной гряды в районе Фороса, а также охотничьих угодий в Байдарской долине, то теперь "все вопросы с Крымом сняты в рабочем порядке".

- Соглашение учитывает интересы обеих сторон и направлено на углубление сотрудничества Крыма и Севастополя, - в свою очередь, приводит слова главы РК Сергея Аксенова его пресс-служба.

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