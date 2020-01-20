Крым и Севастополь подписали соглашение о границах

Главы Республики Крым и города Севастополь подписали соглашение о разграничении территорий двух субъектов. Об этом сообщил сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

- Состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем, - сказал Развожаев на аппаратном совещании в городском правительстве. - С Сергеем Аксеновым мы подписали документ в Москве. В ближайшее время этот согласованный пакет надо направить в Законодательное собрание Севастополя для ратификации. Точно также поступят коллеги и в Крыму.

Он уточнил, что документ был подписан в Москве после оглашения послания президента России Федеральному собранию.

Развожаев отметил, что установление административных границ позволит Севастополю продвинуться в работе над генпланом города.

- Границы были установлены при образовании субъектов. Они незыблемы, - подчеркнул он. - Но координатное описание позволяет нам юридически двигаться дальше в решении вопросов с нашим долгожданным генеральным планом.

Ранее Развожаев говорил журналистам, что между Крымом и Севастополем нет принципиальных разногласий при установлении границ. И если раньше возникали вопросы принадлежности горной гряды в районе Фороса, а также охотничьих угодий в Байдарской долине, то теперь "все вопросы с Крымом сняты в рабочем порядке".

- Соглашение учитывает интересы обеих сторон и направлено на углубление сотрудничества Крыма и Севастополя, - в свою очередь, приводит слова главы РК Сергея Аксенова его пресс-служба.