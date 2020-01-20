Летевший в Сочи лайнер совершил аварийную посадку в Краснодаре

Лайнер авиакомпании Utair, летевший в Сочи с 47 пассажирами на борту, совершил аварийную посадку в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Как выяснилось, этот инцидент произошел накануне вечером. Лайнер модели ATR-72 (выпускает франко-итальянский авиационный концерн) после вылета из аэропорта Краснодара не смог убрать стойки шасси после того, как поднялся в воздух.

- Поэтому командиром воздушного судна было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета, а не выполнение рейса. Аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в готовность. В 18:58 самолет совершил благополучную посадку, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Известно, что в результате этого инцидента никто не пострадал. Пассажирам предоставили резервный борт, который вылетел в Сочи спустя несколько часов - в 21.16. В тот же вечер пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту города-курорта.