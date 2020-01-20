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20.01.2020 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Списанные, но живучие

Мэрию Волгограда обязали снести аварийные дома
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
В Волгограде принято судебное решение о сносе девяти пустующих аварийных домов, в течение многих лет пользующихся дурной славой у горожан.

- Расселенные аварийные дома находятся в непосредственной близости от других жилых домов. Территория не огорожена, доступ не ограничен. Дети заходят в пустующие здания. В помещениях пребывают лица без определенного места жительства. А надежность конструкций вызывает большие опасения, - объяснила "РГ" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

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После обращений жителей надзорное ведомство провело проверку и выявило нарушения. На сегодня в областном центре насчитывается девять расселенных, но не снесенных домов. Дело было передано в суд. В отношении всех девяти зданий им принято решение о их сносе. Исполнение решения суда сейчас находится на прокурорском контроле.

После предоставления людям новых квадратных метров история аварийных домов не заканчивается. По закону требуется списанное строение демонтировать. Но это опять расходы, на которые местная власть идет неохотно. В результате расселенные дома годами стоят, зияя пустыми окнами и "зазывая" детей и бомжей.

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