Опубликована деловая программа форума "Здоровое общество"

На официальном сайте форума "Здоровое общество" опубликована деловая программа мероприятия. Форум состоится 12 февраля, в первый день Российского инвестиционного форума, в Сочи, и пройдет под девизом "Цели устойчивого развития - 2020".

"Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию особо подчеркнул необходимость развития отрасли здравоохранения, среди приоритетных задач - модернизация первичного звена, вопрос подготовки и привлечения кадров, повышение доступности медицинского образования, изменение оплаты труда. Форум является площадкой построения экспертного диалога с целью поиска оптимальных решений для исполнения задач, поставленных Президентом", - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках деловой программы Форума пройдут дискуссии, посвященные борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями. В фокусе внимания - вопросы финансирования здравоохранения в регионах, демографические перспективы, современные технологии и инновационные решения в здравоохранении.

"Развитие системы здравоохранения, направленной на повышение продолжительности здоровой жизни граждан, является одним из основных условий развития государства и определяющим фактором благосостояния населения. Отрасль здравоохранения претерпевает сегодня серьезные изменения, выделяется дополнительное финансирование на реализацию проектов как базовой программы обязательного медицинского страхования, так и национальных проектов на федеральном и региональных уровнях. Деловая повестка форума "Здоровое общество" в этом году охватывает основные вопросы отрасли, от решения которых зависит будущее здравоохранения нашей страны", - отметила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко.

Интеллектуальным партнером форума "Здоровое общество" выступает Фонд экспертно-аналитической деятельности "Контент".

"Ключевым отличием форума "Здоровое общество" как дискуссионной площадки является практическая направленность. Благодаря построению конструктивного диалога между представителями власти, экспертного сообщества и бизнеса, итогом мероприятия является выработка практических предложений по развитию отрасли здравоохранения", - подчеркнула руководитель проекта "Здоровое общество", первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

В 2019 году в работе форума "Здоровое общество" приняли участие 3000 человек, в том числе иностранные делегации из 21 страны.