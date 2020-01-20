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20.01.2020 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Астраханью изъяли 16 тонн выловленного браконьерами сома

Текст: Алена Ларина (Астрахань)
Фото: Мария Голубкова/РГ Фото: Мария Голубкова/РГ
Фото: Мария Голубкова/РГ

Сотрудники спецслужб по Астраханской области изъяли около 16 тонн сома Солдатова, занесенного в Красную книгу России. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

Фото: iStock
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Этот вид пресноводных запрещен к вылову. Сомов выловили варварским браконьерским способом из зимовальных ям.

Партия рыбы, найденная на одном из астраханских складов в замороженном виде, попала в регион по подложным документам и ветеринарным свидетельствам из Хабаровского края.

Из Камызякского района Астраханской области готовая продукция развозилась по торговым точкам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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