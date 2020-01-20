Под Астраханью изъяли 16 тонн выловленного браконьерами сома

Сотрудники спецслужб по Астраханской области изъяли около 16 тонн сома Солдатова, занесенного в Красную книгу России. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

Этот вид пресноводных запрещен к вылову. Сомов выловили варварским браконьерским способом из зимовальных ям.

Партия рыбы, найденная на одном из астраханских складов в замороженном виде, попала в регион по подложным документам и ветеринарным свидетельствам из Хабаровского края.

Из Камызякского района Астраханской области готовая продукция развозилась по торговым точкам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.