Новости

В США могут запретить "родильный туризм" 13:49
Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора и назначить Краснова 13:42
Сортировочный центр "Почты России" обработал за год 237 млн посылок 13:42
В Перми ввели режим ЧС из-за аварии в отеле 13:40
Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала 13:39
Летевший в Сочи лайнер совершил аварийную посадку в Краснодаре 13:37
Меркель "потеряла" Путина на саммите в Берлине 13:31
Из калужского Центра диких животных украли десять макак 13:29
После песчаной бури юго-восток Австралии накрыло крупным градом 13:14
Новая 24-я вылетная магистраль Москвы получит имя Генерала Дорохова 13:12
Жители каких регионов быстрее погасят ипотеку с увеличенным маткапиталом 13:07
Число отравившихся питьевой водой в Кизляре выросло до 193 человек 13:03
"Нивы" на миллион: турбозверь и максимальный стайлинг 13:00
В Беларуси может появиться фонд для защиты работников предприятий-банкротов 12:57
В Крыму задержан директор "Севтеплоэнерго" 12:55
Одного из виновников пожара в ТЦ "Адмирал" освободят по УДО 12:49
В новосибирском Академгородке ученый пострадал во время опытов 12:43
Жителя Урала отдали под суд за интимное видео с бывшей возлюбленной 12:40
В NASA появился прибор, который "взвесит" галактику и найдет жизнь 12:35
Лукашенко обсудил с лидером ФПБ подготовку к съезду профсоюзов 12:20
Супруги из Томска отметили 70 лет совместной жизни 12:12
Названы 15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы 12:09
По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов 12:08
С рейса Калининград-Москва сняли пьяного пассажира 12:07
В Архангельске произошел пожар на грузовом судне "Выборг" 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму задержан директор "Севтеплоэнерго"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Директор ГУП "Севтеплоэнерго" Рамиль Галимуллин задержан в Севастополе по подозрению в нарушениях при расходовании бюджетных средств. Дело было заведено по результатам проверки главного контрольного управления городского правительства, передает ТАСС.

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
На чиновников Севастополя завели дело за обрушение парковки

Сегодня на аппаратном совещании врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Галимуллин был уволен с должности на прошлой неделе из-за массовых жалоб горожан на отсутствие отопления.

- Поступает большое число коллективных обращений по поводу тепла, отопление не работает полностью в домах, - сообщил Развожаев.

Согласно сайту ГУП "Севтеплоэнерго", Рамиль Галимуллин возглавил предприятие 17 января 2017 года. Ранее он работал заместителем генерального директора ОАО "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде, а до этого руководил "Удмуртскими коммунальными системами" в Ижевске.

Ранее по подозрению в превышении должностных полномочий были арестованы два чиновника команды экс-губернатора Дмитрия Освянникова - директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов и директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

В Госдуме назвали дату начала выдачи материнского капитала
В Перми ввели режим ЧС из-за аварии в отеле
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
Пушков: Меркель не сомневается в ключевой роли РФ в ливийском процессе
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов