В Крыму задержан директор "Севтеплоэнерго"

Директор ГУП "Севтеплоэнерго" Рамиль Галимуллин задержан в Севастополе по подозрению в нарушениях при расходовании бюджетных средств. Дело было заведено по результатам проверки главного контрольного управления городского правительства, передает ТАСС.

Сегодня на аппаратном совещании врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Галимуллин был уволен с должности на прошлой неделе из-за массовых жалоб горожан на отсутствие отопления.

- Поступает большое число коллективных обращений по поводу тепла, отопление не работает полностью в домах, - сообщил Развожаев.

Согласно сайту ГУП "Севтеплоэнерго", Рамиль Галимуллин возглавил предприятие 17 января 2017 года. Ранее он работал заместителем генерального директора ОАО "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде, а до этого руководил "Удмуртскими коммунальными системами" в Ижевске.

Ранее по подозрению в превышении должностных полномочий были арестованы два чиновника команды экс-губернатора Дмитрия Освянникова - директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов и директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко.