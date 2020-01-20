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20.01.2020 20:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Он вас не потревожит

Сигнал о пожаре в уральском доме престарелых не прошел
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Прокуратура Шалинского городского округа Свердловской области приступила к проверке по факту пожара в доме престарелых, который произошел накануне. Как подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе региональной прокуратуры, тревожный сигнал на пульт пожарных не поступил и только по счастливой случайности удалось избежать жертв.

Вопиющий факт произошел в поселке Сылва. Пожар в двухэтажном здании на улице Ленина вышел не сильным. Загорелся матрас. Но, учитывая, что на втором этаже располагается центр социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей преклонного возраста, последствия даже от небольшого задымления могли быть катастрофическими. Тем более, что пожар начался поздно вечером и многие престарелые постояльцы уже спали.

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области
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По предварительным данным, кто-то мог случайно или даже умышленно матрас поджечь. И если с первого этажа, где расположен фельдшерско-акушерский пункт, люди могли спокойно покинуть помещение, то с этажа, где располагается дом престарелых, пришлось срочно эвакуировать 20 пожилых людей возрастом до 91 года, четверо из которых были лежачими.

При этом о самом факте пожара местные СМИ сообщили немедленно, но крайне скупо, учитывая, что возгорание в итоге потушили, а погибших и пострадавших не оказалось.

Однако в прокуратуре уже в самом начале проведения проверки выяснили очень тревожные детали пожара. Оказалось, что пожарная сигнализация во время возгорания внутри здания сработала, но тревожный сигнал на пульт дежурной смены в пожарную часть не поступил. К счастью, охранник вовремя отреагировал на сигнал тревоги и принял меры по эвакуации стариков.

Как пояснили в прокуратуре, пока неясно, почему не сработала передача сигнала SOS, но есть подозрения, что это может быть связано с жадностью транслирующих организаций и откровенным бардаком, существующим в некоторых регионах на рынке противопожарных услуг.

Сигнализация внутри дома престарелых сработала, но информация о пожаре на пульт МЧС не поступила

Дело в том, что с началом года некоторые организации, передающие сигнал о пожаре на пульт местных антикризисных центров МЧС и пожарных частей, перестали получать оплату за свои услуги. Власти регионов справедливо посчитали эти услуги посредническими и незаконными, поскольку передача сигнала с социально значимых объектов должна быть по закону бесплатной и осуществляться в автоматическом режиме напрямую от здания к пожарным. В ответ на это транслирующие организации просто перестали этот сигнал передавать.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Так, например, получилось в Санкт-Петербурге, где два района города оказались отрезанными от услуг по ретранслированию сигнала о возможном пожаре.

13 января было составлено несколько актов, в которых напрямую было указано, что сигнализация на муниципальных объектах в этих районах находится в исправном состоянии, но вот канал передачи данных на пульт пожарных частей заблокирован. Это страшные акты, поскольку указанные в них данные означают простую вещь: случись что, пожарные о пожаре узнают последними. А все потому, что еще с конца года организации-посредники, призванные передавать сигнал о пожаре на пульт МЧС, стали фактически шантажировать местные власти, незаконно требуя оплаты своих услуг на социально значимых объектах.

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