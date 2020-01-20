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20.01.2020 16:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Снегопады и метели в некоторых регионах Урала сменятся потеплением

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Короткое похолодание, а также снегопады и метели в некоторых регионах Уральского федерального округа вскоре сменятся потеплением.

Так, по информации главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, жителей Свердловской области в ближайшие дни ожидает погода от слабо морозной до умерено морозной, будет идти небольшой снег. "Морозы в основном будут на севере области (до минус 26). Температура понизится на короткий период, буквально на одни сутки, потом снова потеплеет до минус шести-восьми градусов", - рассказала она ТАСС.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Днем завтра существенных осадков не ожидается. Температура воздуха 21 числа ночью - от минус 12 до минус 14, днем -7-9 градусов ниже ноля. На 22 и 23 января прогнозируется небольшой снег.

МЧС и ГИБДД Среднего Урала предупреждают о гололедице и снежном накате. "Основная рекомендация - отказаться от поездок на личном транспорте, - отметили в свердловской Госавтоинспекции. - Наряды патрулируют трассы области. Они ориентированы, в первую очередь, на оказание помощи участникам дорожного движения".

Метеорологическая обстановка в соседней Челябинской области приблизительно та же: облачно с прояснением, небольшой снег, температура воздуха ночью до 15, днем 5-10 градусов. Правда в южных и западных районах теплее: до ноля градусов.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями", - напоминают южноуральские спасатели.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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Снежная погода сохраняется и в Зауралье." Ожидается усиление ветра, низовая метель, понижение температуры воздуха в ночные часы до минус 17 градусов, вследствие чего на дорогах возможна гололедица", - напомнили сотрудники курганской Госавтоинспекции в своем официальном паблике в соцсети ВКонтакте.

На севере федерального округа морозная погода сохранится. Так в Тюменской области 21 января обещают небольшой снег, температура будет колебаться от минус 29 градусов ночью при прояснениях до 13-18 днем.

В Югре преимущественно без осадков, слабый туман. Температура воздуха - до 22-27 градусов со знаком минус. В самом Ханты-Мансийске чуть теплее: ночью до 24 градусов, днем - до 19.

Ну и, наконец, Ямал. Жителям арктического региона обещают на завтра местами метель. Температуры разнятся: холоднее всего будет ночью в Красноселькупском районе - до минус 44 градусов (днем здесь же - до 34 градусов), а теплее всего (если это слово применило к морозам) - в Приуральском и Шурышкарском районах, где ночью подморозит до двадцати градусов а днем будет минус 15-17.

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