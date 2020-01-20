Уральским ветеранам вручили памятные медали к 75-летию Победы

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов вручил сегодня памятные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."

Юбилейные медали получили десять жителей Екатеринбурга - участников войны и тружеников тыла: Семен Усков, Татьяна Чиркова, Николай Метелев, Сергей Сметанин, Елизавета Смоленцева, Дмитрий Устинов, Сергей Терехов, Александр Степанов, Евгений Поляковский и Анна Рябова.

"С огромным уважением мы относимся к вам, тем, кто воевал на полях сражений этой самой кровопролитной из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы. 75 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем детей, благодаря вам", - сказал полпред.

Ветераны поблагодарили власти за внимание к своим нуждам. Николай Цуканов, в свою очередь, пообещал, что эта работа всегда будет приоритетом органов управления всех уровней.