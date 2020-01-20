Жители каких регионов быстрее погасят ипотеку с увеличенным маткапиталом

Аналитики рассчитали, за какое время смогут россияне выплатить ипотеку за двухкомнатную квартиру в новостройке, если используют для покупки материнский капитал. "Дольше других придется платить за двушку москвичам - 14 лет и 3 месяца. А быстрее всех рассчитаются за жилье мурманчане - всего за девять месяцев", - говорится в исследовании.

Напомним, ранее в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил увеличить размер маткапитала при рождении второго ребенка до 616 617 рублей. Насколько большим подспорьем это окажется для среднестатистических семей, планирующих покупку жилья в ипотеку?

По условиям "семейной ипотеки" первоначальный взнос составляет 20 процентов, ставка по кредиту - 6 процентов. При этом компенсация или субсидия от государства в размере 616 617 тысяч не входит в первоначальный взнос, а добавляется к нему.

"В среднем по стране кредит на покупку новой двушки семья сможет закрыть за 6 лет и 8 месяцев. При условии, что стоимость жилья в новостройке останется неизменной - 3 800 228 рублей, а суммарный доход работающих супругов равным 93 098 рублей в месяц", - пояснили эксперты портала Domofond.ru.

Возглавляет список регионов, жителям которых придется дольше прочих платить ипотеку, столица: высокий средний доход здесь "съедают" высокие цены на жилье. На втором месте Крым: средний срок завершения выплат за новую двушку тут - 12 лет и 2 месяца. Третье место занимает Санкт-Петербург со сроком 9 лет и 4 месяца.

Четвертая позиция - у Татарстана: 9 лет 1 месяц. И пятая - у Свердловской области: 8 лет 7 месяцев. Также в десятки вошли Астраханская и Московская области, Хабаровский край, Белгородская и Нижегородская области.

Бесспорным лидером по скорости выплаты ипотеки стала Мурманская область: всего девять месяцев нужно, чтобы рассчитаться за новую двушку. Обладатель второго места - Челябинская область - идет уже с большим отрывом: семьям южноуральцев нужно будет платить 3 года и 5 месяцев. На два месяца позже избавятся от ипотечных выплат семьи в Кемеровской области.

Кемеровская, Саратовская, Курганская, Оренбургская, Тюменская и Вологодская области, Красноярский край и Омская область - жители всех эти регионов могут уложиться с оплатой жилищного кредита в срок от четырех лет до четырех лет и восьми месяцев.