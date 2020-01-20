Режиссер Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына

82-летний советский, российский и американский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Кончаловский обратился в полицию с просьбой разыскать своего шестнадцатилетнего сына.

Как передает РЕН ТВ, поздно вечером 18 января подросток отправился погулять с друзьями и перестал выходить на связь. К счастью, обошлось. "Как выяснилось, все это время сын режиссера "был в гостевом доме", а не звонил потому, что "не желал будить родителей", - транслирует канал версии.

Позже представитель продюсерского центра Кончаловского дополнительно заверила в комментарии "Вечерней Москве", что с молодым человеком все в порядке.

Андрей Кончаловский известен по фильмам "История Аси Клячиной", "Романс о влюбленных", "Сибириада", "Поезд-беглец", "Танго и Кэш", "Одиссея", "Рай". У режиссера семеро детей от пяти жен.

Ранее стало известно, что Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая, которая значительно младше мужа, обвенчались.