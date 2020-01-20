Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию

По неподтвержденным данным, у 75-летнего народного артиста РФ, который был госпитализирован на прошлой неделе, ишемический инсульт.

Сергей Соловьев родился в 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. Работал актером Ленинградского Большого драматического театра. Режиссерский дебют состоялся в 1969 году, когда Соловьев поставил новеллу в чеховском киноальманахе "Семейное счастье". Первый полнометражный фильм под названием "Егор Булычев и другие" он снял в 1971 году.

Среди наиболее известных работ Соловьева "Станционный смотритель", "Наследница по прямой", "Асса", "Дом под звездным небом", "Нежный возраст", "Анна Каренина".

С 1985 года Соловьев преподает во ВГИКе, профессор. Лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.