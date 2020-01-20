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20.01.2020 12:20
Рубрика: Культура

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Текст: Олег Усков
Госпитализированный ранее советский и российский режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения кинематографиста.
Режиссер Сергей Соловьев. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Режиссер Сергей Соловьев. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Режиссер Сергей Соловьев. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

По неподтвержденным данным, у 75-летнего народного артиста РФ, который был госпитализирован на прошлой неделе, ишемический инсульт.

Фото: Галина Кмит / РИА Новости
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Сергей Соловьев родился в 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. Работал актером Ленинградского Большого драматического театра. Режиссерский дебют состоялся в 1969 году, когда Соловьев поставил новеллу в чеховском киноальманахе "Семейное счастье". Первый полнометражный фильм под названием "Егор Булычев и другие" он снял в 1971 году.

Среди наиболее известных работ Соловьева "Станционный смотритель", "Наследница по прямой", "Асса", "Дом под звездным небом", "Нежный возраст", "Анна Каренина".

С 1985 года Соловьев преподает во ВГИКе, профессор. Лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.

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