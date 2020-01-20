Родителей при разводе могут обязать позаботиться о жилье для детей

Развод - не повод перестать заботиться о жилищных​ условиях ребенка. Вскоре тех родителей,​ которые после развода живут отдельно от детей, могут привлечь к дополнительным обязательствам, связанным с обеспечением ребенка жильем.

Такой правительственный законопроект Госдума во вторник должна рассмотреть во втором чтении (в первом он был принят в декабре 2019-го). В Совете Федерации поддерживают законопроект и рассчитывают на его скорейшее принятие.

Сейчас по Семейному кодексу каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка только в случае отсутствия соглашения и наличия особых обстоятельств. В перечень особых обстоятельств входят: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними. Если поправки будут приняты, то в список особых обстоятельств будет добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит привлекать обоих родителей после развода к расходам по обеспечению ребенка жильем.

"Полностью поддерживаем этот законопроект, так как он реально может помочь семьям улучшить качество жизни, - заявил "РГ" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. - Главная его задача - формирование ответственного отношения каждого из родителей к судьбе своего ребенка. Сейчас ведь как зачастую происходит: развелись, разъехались и, как говорится, забыли друг о друге. Обычно ребенок остается с матерью, а женщинам всегда сложнее содержать семью и уж тем более купить квартиру. Ушедшему из семьи отцу зачастую нет никакого дела, в каких условиях остается жить его ребенок. Так быть не должно".

Ушедшему из семьи отцу зачастую нет никакого дела, в каких условиях остается жить его ребенок. Так быть не должно, считают парламентарии

С этим не поспоришь, но как заставить механизм работать? К тому же если у родителя нет средств на покупку или аренду квартиры для ребенка, нельзя же насильно отнимать у него последние деньги.

Механизм исполнения законопроекта должен разработать Минюст, полагает Валерий Рязанский. "Логично возложить обязанность за обеспечение ребенка жильем на каждого из родителей в соответствии с их имуществом и уровнем дохода, но это потребует множественных поправок действующих законодательных актов РФ", - добавляет председатель комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России, партнер компании BMS Алексей Гавришев.

"Вопрос, связанный с обеспечением ребенка жильем, родители могут решить путем заключения соглашения, а если такое соглашение не достигнуто, то в судебном порядке, - считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. - Для того чтобы установить, каким образом родитель, проживающий отдельно от ребенка, после развода будет привлечен к несению дополнительных расходов на жилье, суд может принять к сведению материальное и семейное положение каждого из родителей и определить порядок несения дополнительных расходов. В случае, когда у родителя, с которым остался ребенок после развода, возникла необходимость в дополнительных расходах для обеспечения жильем ребенка, суды смогут, кроме тех алиментов, которые были уже назначены, обязать выплачивать дополнительные алименты, предназначенные для оплаты аренды жилья для ребенка или частичного погашения ипотечных платежей. Также можно будет взыскать расходы на ремонт".