Роналду установил очередное достижение

Туринский "Ювентус" увеличил отрыв от "Интера" в чемпионской гонке. В матче 20-го тура итальянского первенства "Старая синьора" одолела дома "Парму" (2:1) благодаря дублю Криштиану Роналду и оторвалась от миланцев уже на четыре очка.

- Наше противостояние с Месси только начинается, - сказал недавно Роналду.

Уже более десяти лет эти два игрока ведут между собой борьбу за звание лучшего футболиста современности, а может, и в истории в целом. Сложно кому-то из них отдать предпочтение. Оба, несмотря на солидный по спортивным меркам возраст, продолжают оставаться несомненными лидерами своих клубов и сборных. Что Месси, что Роналду все еще забивают кучу мячей. И решают исходы матчей, как это и положено великим.

Забив "Парме", Криштиану установил сразу несколько достижений. Он стал первым с 2005 года игроком "Ювентуса", отличившимся в семи играх чемпионата Италии подряд. Кроме того, Роналду является единственным футболистом, забившим 15 или больше голов в 14 сезонах кряду в европейских топ-лигах. Всего за период с сезона 2006/07 португалец забил уже 414 мячей.

Роналду - единственный игрок, забивший 15 или более мячей в 14 сезонах кряду в топ-5 лиг Европы

- Криштиану - игрок мирового класса. Иногда он может создавать проблемы, но способен решить сто из них. Это нужно учитывать и работать сообразно его качествам, - отметил главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

В свою очередь Роналду отметил, что матч с "Пармой" получился непростым.

- Было важно победить, поскольку "Интер" допустил осечку, а "Лацио" снова выиграл. Но нам пришлось непросто. "Парма" - очень организованная команда. Ее сложно одолеть, - сказал Роналду

Что интересно: второй гол Криштиану в матче с "Пармой" стал для него 432-м в европейских топ-5 лигах. И по этому показателю он догнал Месси. Впрочем, радовался португалец недолго: всего через 26 минут Лионель забил единственный мяч во встрече "Барселоны" с "Гранадой" и вновь обогнал Роналду.

Добавим, что гол Месси принес каталонцам первую победу при новом главном тренере Кике Сетьене. Аргентинец стал первым игроком в истории, забивающим в чемпионате Испании 16 лет подряд.