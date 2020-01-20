Росавиация ожидает роста пассажирских авиаперевозок в этом году

В Росавиации такой рост авиаперевозок "РГ" объяснили "увеличением объемов выделенных средств на субсидированные маршруты". Для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград (прямые и обратные рейсы) из федерального бюджета в общей сложности было выделено более 6 млрд рублей, почти на 2,4 млрд рублей больше, чем в 2018 году.
Господдержка играет существенную роль для развития отрасли, соглашается замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. "Децентрализация авиаперевозок, создание региональных хабов, субсидирование рейсов - эти субъективные факторы господдержки простимулировали рост объемов пассажирских перевозок", - говорит эксперт.
Среди объективных факторов играют важную роль цены на нефть и курс рубля. Тенденции на укрепление российской национальной валюты поддержат положительную динамику в отрасли, пассажиропоток в 2020 году также будет расти, считает Квон.
Объемы перевозок будут увеличиваться, но не столь высокими темпами, как в прошлом году, уточняет глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Темпы роста перевозок в этом году замедлятся до единиц процентов", - говорит он.
Основным сдерживающим фактором развития может стать стремление авиаперевозчиков поправить свое финансовое состояние за счет повышения цен на авиабилеты. "В третьем и четвертом кварталах 2019 года авиакомпании несколько подтянули вверх свои тарифы, что было неизбежно, так как отрасль в последнее время демонстрировала убыточность", - поясняет он. Но при этом число пассажиров в последние месяцы прошлого года сразу же начало снижаться, то есть динамика роста рынка замедлилась.
Дальше ощутимо повышать цены авиакомпании не станут, считают эксперты. В 2020 году авиаперевозчики рассчитывают получить прибыль в основном за счет роста пассажиропотока, а для этого нужно сдерживать цены на авиабилеты, считает Квон. Авиаперевозчики стремятся выводить на рынок дочерние компании - лоукостеры, вводить низкие тарифы, чтобы вовлечь в авиаперевозки новых пассажиров. Например, лоукостер "Победа" "поднимает людей с дивана, создает новый спрос", - говорит Пантелеев. Авиакомпании заинтересованы в сильном рубле, так как за авиакеросин и услуги аэропортов они платят в долларах, а билеты продают в рублях. "При сохранении внешних макроэкономических условий ожидать радикального увеличения тарифов авиакомпаний в этом году не стоит", - говорит он. И если не будет происходить каких-то катаклизмов на макроэкономическом уровне, можно надеяться, что авиакомпаниям удастся значительно сократить убытки, а может быть, даже выйти на положительный финансовый результат, заключает эксперт.