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20.01.2020 17:37
Рубрика: Экономика

Небо зовет

Росавиация ожидает роста пассажирских авиаперевозок в этом году
Текст: Евгений Гайва
Объем авиаперевозок в России, стабильно растущий с 2017 года, продолжит увеличиваться и в этом году, считают в Росавиации. По оперативным данным, в 2019-м отечественные авиакомпании обслужили 128,1 млн пассажиров (+10,2% к 2018 году). Также выросла интенсивность движения в воздухе до рекордной отметки в 1,83 млн полетов. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Росавиации такой рост авиаперевозок "РГ" объяснили "увеличением объемов выделенных средств на субсидированные маршруты". Для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград (прямые и обратные рейсы) из федерального бюджета в общей сложности было выделено более 6 млрд рублей, почти на 2,4 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

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Господдержка играет существенную роль для развития отрасли, соглашается замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. "Децентрализация авиаперевозок, создание региональных хабов, субсидирование рейсов - эти субъективные факторы господдержки простимулировали рост объемов пассажирских перевозок", - говорит эксперт.

Среди объективных факторов играют важную роль цены на нефть и курс рубля. Тенденции на укрепление российской национальной валюты поддержат положительную динамику в отрасли, пассажиропоток в 2020 году также будет расти, считает Квон.

Объемы перевозок будут увеличиваться, но не столь высокими темпами, как в прошлом году, уточняет глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Темпы роста перевозок в этом году замедлятся до единиц процентов", - говорит он.

В 2020 году авиакомпании будут сдерживать цены на авиабилеты, чтобы поддержать спрос

Основным сдерживающим фактором развития может стать стремление авиаперевозчиков поправить свое финансовое состояние за счет повышения цен на авиабилеты. "В третьем и четвертом кварталах 2019 года авиакомпании несколько подтянули вверх свои тарифы, что было неизбежно, так как отрасль в последнее время демонстрировала убыточность", - поясняет он. Но при этом число пассажиров в последние месяцы прошлого года сразу же начало снижаться, то есть динамика роста рынка замедлилась.

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Дальше ощутимо повышать цены авиакомпании не станут, считают эксперты. В 2020 году авиаперевозчики рассчитывают получить прибыль в основном за счет роста пассажиропотока, а для этого нужно сдерживать цены на авиабилеты, считает Квон. Авиаперевозчики стремятся выводить на рынок дочерние компании - лоукостеры, вводить низкие тарифы, чтобы вовлечь в авиаперевозки новых пассажиров. Например, лоукостер "Победа" "поднимает людей с дивана, создает новый спрос", - говорит Пантелеев. Авиакомпании заинтересованы в сильном рубле, так как за авиакеросин и услуги аэропортов они платят в долларах, а билеты продают в рублях. "При сохранении внешних макроэкономических условий ожидать радикального увеличения тарифов авиакомпаний в этом году не стоит", - говорит он. И если не будет происходить каких-то катаклизмов на макроэкономическом уровне, можно надеяться, что авиакомпаниям удастся значительно сократить убытки, а может быть, даже выйти на положительный финансовый результат, заключает эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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